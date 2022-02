Políticas de austeridad del gobierno federal obligaron a ‘rasurar’ prestaciones de trabajadores de la UdeC: Zamorano

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (Sutuc), Luis Enrique Zamorano Manríquez, las políticas de austeridad el gobierno federal les obligó a “rasurar” prestaciones.

“Nos realizaron observaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, nos señalaban que teníamos excesos en algunas prestaciones, un ejemplo de ello es el aguinaldo, que teníamos 60 días salario base, gobierno federal consideran que es excesivo y que deberíamos de tener 40”.

Agregó que también el Bono de Productividad que se tenía en junio de 23 días salarios base, la federación les expuso que no deberían tenerlo.

Zamorano Manríquez refirió que estas prestaciones se han conquistado a lo largo de los años para todos los trabajadores de la Universidad de Colima, y los señalamientos de la federación se cristalizaron en presión porque señalan que todas las prestaciones de Contratos Colectivos de universidades públicas con sus sindicatos tienen que bajar.

El dirigente sindical apuntó que tuvieron que atender estas observaciones, ya que la federación otorga el presupuesto ordinario para la Universidad de Coima y el gobierno estatal.

De esta manera apuntó que los cambios no afectan a los trabajadores que ingresaron a laborar a la Universidad de Colima antes de 2022.

“Estos aplican para quien ingrese este año, ellos tendrán un aguinaldo de 40 días salario base, no de 60, el bono de productividad será de 15 días, no de 23, entre otros ajustes, que no afectan al trabajador que ya está laborando en la institución, sino para quien ingrese a partir del 1 de enero de este 2022”.

Añadió que los trabajadores que no se verán afectados con dichos cambios son 4 mil 072 trabajadores.