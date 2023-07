PODER DE CONVOCATORIA A TODA PRUEBA

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

En cada una de las convocatorias de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo capitalino, se comprueba el fuerte apoyo del pueblo a su proyecto de nación.

Los 47,000 mil metros cuadrados de ese lugar se llenan de gente que va de todos los rincones de México. Unos pueden decir que son pocos, otros que son muchos, es lo que mejor importa.

Pero nadie duda que la transformación del país es un hecho irreversible, un hecho que no tiene vuelta de hoja y un hecho que nadie puede negar.

Los opositores ya se dieron cuenta y por eso se están bajando del barco, la estampida de priistas, panistas y perredistas se oye por todos lados, nadie quiere quedarse arriba del barco que en el 2018 comenzó a hundirse. ¿Se acuerdan del libro?: ¿Quién se ha llevado mi queso?

Y quizá la mayor prueba de que los opositores no hallan la puerta, sea la candidatura de Xóchitl Gálvez, una ex-morenista que arribó al poder gracias a la gran ola que levantó el actual presidente en aquel memorable 1 de julio de 2018.

En el evento del 1 de julio de 2023, en el Zócalo capitalino, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde dijo: “Siempre habrá pensamiento conservador que quiera volver al pasado, pero la revolución de las conciencias no permite marcha atrás”. Pensamiento que va languideciendo porque está basado en mentiras, vituperios y ofensas.

Por algunos rumbos de México se escuchan voces que quisieran volver a aquellos momentos cuando robar al pueblo era una costumbre muy arraigada en los gobernantes de los tres niveles. Pero la mayoría de la gente abrió sus ojos para darse cuenta de que unidos nadie los puede volver a pisar. La revolución de las conciencias no permite dar marcha atrás.

Precisamente, creo que uno de los grandes logros de este gobierno ha sido despertar las conciencias de un pueblo avasallado por un pequeño grupo de personas que no se dedicaron más que a robar. Y así las cosas, al PRIPANPRD no le veo la mínima oportunidad de volver a disfrutar las mieles del poder, quizá con el objetivo de terminar por vender al país a manos extranjeras que sólo buscan el poder para acumular las grandes fortunas.

“El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, que nos mueva el amor al prójimo y no la ambición al dinero”, nos dice nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Y así debe ser, por ello, como ciudadanos comprometidos con nuestro pueblo, debemos levantar la voz ante cualquier acto de corrupción de quien sea, sin distingos de colores partidistas o ideológicos. Pero hacerlo con la verdad en la mano, sin venganzas, rencores ni pasiones desbordadas.

Créanme que me entristece ver a personas que les dan rienda suelta a videos editados donde con mentiras y engaños afirman cosas que no son ciertas. Antes de compartir cualquier dato hay que checar la fuente y no dejarnos llevar por el estómago o el hígado.

Otro de los grandes logros de este gobierno es el pacto con el pueblo, bajo el principio de atender y respetar a todos para dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados. En este gobierno ha mejorado significativamente la distribución de la riqueza y fortalecido en mercado interno hoy los más pobres tienen dinero para resolver, al menos, las necesidades más apremiantes.

Quienes tengan mi edad o más años, habrán de saber que unas de las grandes demandas del pueblo mexicano, fue mejorar la distribución de la riqueza y fortalecer el mercado interno, hoy se está logrando. Algo que a los adversarios de la 4T les duele en el tuétano, en el alma y por lo mismo atacan a nuestro presidente con la intención de debilitarlo o derrocarlo, pero le pelan los dientes.

Por cierto, a consecuencia del trabajo que todas y todos los mexicanos venimos realizando, el peso de México está más fuerte que nunca y no veo que las voces adversarias lo reconozcan, sencillo, no les conviene. Y cuando las gasolinas bajen de precios seguro estoy que habrá muchos infartados.

Hoy en día, no se han aumentado los precios de las gasolinas en términos reales, ni el precio del Diesel y el gas doméstico. Tampoco ha subido el precio de la luz, ni los impuestos. Factores que habrán de incidir en la reducción de la violencia, porque debemos saber que se están atendiendo los problemas de raíz y no aplicando paliativos como en el pasado.

En fin, enumerar los logros de este gobierno nos llevaría mucho tiempo y espacio, no quiero cansarlos, pero nadie puede negar que tenemos, hoy, el mejor gobierno de muchas décadas y se vislumbra uno mejor, ya que con las bases que deje este gobierno, dar pasos hacia delante será más sencillo, siempre y cuando el respaldo del pueblo vaya creciendo.

Insisto que no es cosa fácil porque enfrente hay todavía muchos recursos de los que se les robó al pueblo de México, que están trabajando en contra pagando plumas como la de Loret de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez y muchos más a los que tienen agarrados de los tanates que luchan sin cansancio para desgastar al gobierno, pero como lo hacen con engaños, mentiras y trabajos sucios, le pelan los dientes.

En verdad no veo cómo pueden volver, sin candidato interno, sin plan de trabajo y frente a corcholatas fuertes donde cualquiera de ellas garantiza la continuidad del proyecto de López Obrador. Por mi parte les doy cero oportunidades de regresar. Y si en mujer la candidata de Morena, las probabilidades de la oposición bajan a menos cero.

Que gocen de cabal salud y nos vemos después del 20 de julio, voy a cumplir un deber de padre, visitar a uno de mis hijos que anda fuera de Colima. Dios les bendiga y guíe por el buen camino.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.