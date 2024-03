Piden a papás y tutores no imponer una carrera, sino guiar a sus hijos en la decisión

*El psicólogo Javier López dictó la conferencia “Familia y toma de decisión vocacional”, en el Paraninfo.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como parte de las Jornadas Profesiográficas 2024, que iniciaron este lunes, el psicólogo Francisco Javier López Pineda impartió la conferencia “Familia y toma de decisión vocacional”, en el Paraninfo, a madres, padres y tutores(as) legales de jóvenes que estudian en la Universidad de Colima, para que tomen la mejor decisión sobre su carrera.

Francisco López resaltó la importancia que tiene el acompañamiento de los padres en la vida de los hijos, “es decir, ser sus guías, su red de apoyo, pero no tienen que actuar como la parte impositora”.

Este proceso en el que las y los adolescentes se están conociendo y formando, dijo, “se llama identitario; durante él te hará enojar o de repente será súper obediente; en este proceso, el entorno psicosocial altera su ciclo de vida, los acelera, los atrasa, los bloquea. Aquí, los estudiantes no reconocen sus necesidades emocionales, no tendrían por qué, porque para eso te tienen a ti, porque ese proceso identitario es parte de su proceso neurobiológico. No lo podemos acelerar, pero sí promover”.

“Este proceso se sostiene por las redes de la familia, la escuela, las instituciones laborales y sociales. Cuando todas éstas se rompen, se van a la calle y ahí ya no hay red y tenemos entonces que estar alertas”. Por ello, comentó que los hijos necesitan paciencia, sensibilización e interés, que viene de la familia y de los espacios educativos.

Las escuelas, agregó, forman académicamente a los estudiantes, pero no sólo se trata de que ingresen a una institución, sino de su permanencia y la eficiencia terminal; es decir, que egresen.

En este sentido, dijo a los padres de familia que “la UdeC ofrece programas de tutorías y orientación educativa, que previenen conductas de riesgo y brindan apoyo al aprendizaje”. La institución también ofrece servicios de orientación familiar y atención a estudiantes con neurodiversidad, “no somos clínica, pero brindamos servicios preventivos, con cuotas mínimas”.

López Pineda pidió a los padres reflexionar sobre lo que les dan a los hijos, “ya que éstos se van a fijar en lo que no les diste y casi nunca en lo que sí le das: las promesas que nunca cumplen los papás o las veces que no te vio. Van a decir ustedes que siempre estuvieron ahí, y sí lo hicieron de cuerpo presente, pero de presencia ausente. Recordarán todas esas veces que no te vio, gritó o lloró por ti, las pesadillas que tuvo y no estuviste”.

Para concluir, resaltó la importancia de decirles que los quieren, que los admiran; “a veces damos como podemos, pero también eso es importante, porque también las cosas que le doy son caricias, pero lo importante es que las sientan y que las vivan”.

En la bienvenida a la conferencia, el rector de la UdeC, Christian Torres Ortiz Zermeño pidió a los padres permitir que sean los hijos quienes tomen la decisión de la carrera que van a estudiar, “platiquen con sus hijas e hijos sobre lo que quieren estudiar, si tienen dudas sobre la carrera, ayúdenles a resolverlas, pero dejen a sus hijos tomar esa decisión tan transcendental para ellos”.

Esto es importante, aseguró el rector, porque cuando los y las estudiantes ingresan a una carrera que no escogieron, a los tres o cuatro meses la abandonan.

Les recordó a los padres, madres y tutores, que la convocatoria para educación superior ya fue publicada en febrero y se encuentra disponible en www.ucol.mx, donde podrán encontrar toda la información que necesitan para el ingreso, así como las reseñas de las 65 carreras que ofrece la institución.

Finalmente, agradeció su presencia en la conferencia y les pidió estar atentos al seguimiento académico de sus hijos, así como acompañarlos en este proceso de admisión.