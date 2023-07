Personal en medicina y enfermería de Colima buscan asesoramiento de CDHEC para no ser señalados ‘culpables’ por falta de insumos

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Personal especializado en medicina y enfermería de distintas instancias buscan asesoramiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), para no ser señalados ‘culpables’ por no existir insumos en las dependencias de salud de la entidad.

De acuerdo al ombudsperson, Roberto Ramírez, el personal de medicina y enfermería tiene toda la disposición y voluntad de atender a derechohabientes, pero sin insumos les impide prestar el servicio con eficiencia y sobre todo garantizando el derecho al acceso a la salud.

“Buscan orientación y no para abrir expedientes ni nada porque tienen temor de perder su empleo, porque quien no presta el servicio es la institución, y el personal médico y de enfermería están en toda la disposición pero no pueden hacer el trabajo si no existen los insumos, y al momento de una responsabilidad penal, administrativa o civil no quieren ser los culpables al momento de tenerse violaciones de derechos humanos por transgredir el derecho humano a la salud”.

Explicó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima ha aconsejado al personal médico y de enfermería que presten la atención debida, pero que levanten actas de que no hay insumos en el que especifiquen que no pueden surtir receta o no pueden llevar a cabo una cirugía porque no tienen instrumental.

“Es decir justificar su actuación y sobre todo porque ellos me pedían la reserva y no abrir un expediente por temor a una consecuencia legal laboral”.