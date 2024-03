PC exhorta a evitar incendios forestales durante visitas a bosques y campos

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como parte del operativo especial por la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, en el que muchas familias eligen como opción de descanso el campo o bosques, la Unidad Estatal de Protección Civil exhorta a la población que tome esta alternativa, y que en caso de desplazarse a estas zonas, debe tenerse especial cuidado, pues al ser temporada de estiaje, podría originarse un incendio forestal, incluso de manera inconsciente.

Por lo que se exhorta a quienes acuden a acampar a las áreas boscosas o cerriles para no dejar fogatas encendidas, evitar tirar vidrios y plásticos que puedan ocasionar efecto lupa con el sol y generar un incendio; igualmente es importante no tirar cerillos, solventes y/o fuegos artificiales no usados, pues estos residuos pueden provocar que inicien las llamas.

Además, Protección Civil Estatal recordó la importancia de llevar consigo durante las salidas al campo, bosques u otros destinos turísticos, una mochila de emergencia, en la cual se incluya un botiquín de primeros auxilios, ropa limpia, agua potable y comida enlatada.

En caso de presenciar algún incendio forestal, es importante comunicarse de inmediato al número telefónico de emergencias (911).

(Esta información se ampara en las excepciones consideradas por la autoridad electoral mediante el Acuerdo INE/CG228/2024)