Participa Ballet Folklórico en Muestra Nacional de Danza

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, que dirige el maestro Rafael Zamarripa, participó hace unos días en la Primera Muestra Nacional de Danza Folclórica de Universidades y Tecnológicos de México, convocada por el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de México (BUAP).

En el evento participaron una docena de compañías de danza del país, entre las que destacaron las pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad Autónoma de Nayarit, el Tecnológico de Nuevo Laredo, la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Colima.

De acuerdo con los organizadores, “la muestra es un trabajo del colectivo de maestros y de grupos de las instituciones de educación superior. También habla de la importancia de seguir trabajando en nuestras instituciones para apoyar la formación integral de los estudiantes y la difusión de la cultura popular tradicional”.

Dicha muestra utilizó los recursos del Complejo Cultural y contó con el patrocinio de The International Organization of Folk Art, una organización no gubernamental con sede en Austria, creada en 1979, dirigida a la preservación y difusión de las artes populares y folclóricas de todo el mundo.

El Ballet Folklórico presentó los bailes de “La Iguana” y el “Jarabe de Colima”.

Esta muestra recibió, en su estreno, casi dos mil visitas. Puede ver la participación del Ballet Folklórico en https://www.youtube.com/watch?v=XPOlhJ32MUU.