Panistas seguirán levantando la voz en el Congreso y seguirá siendo una oposición crítica y propositiva: Crispín Guerra

*En la Legislatura seguiremos presentando iniciativas, exhortos o en un posicionamiento, aunque Morena y sus aliados no los aprueben, señala el panista.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El coordinador de la Bancada Parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Crispín Guerra Cárdenas, afirmó que el partido en el Poder en la actual legislatura “construyó” su mayoría cómoda al hacer alianzas con los partidos Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista “dejando al estado a merced de la Gobernadora”, pero siempre bloqueando las iniciativas, exhortos y puntos de acuerdo que presentan los diputados del denominado Bloque Democrático por Colima.

Sin embargo, dijo, Acción Nacional en el Congreso del Estado seguirá “levantando la voz por los más de ciento cincuenta mil colimenses que no votaron por Morena, los miles de ciudadanas y ciudadanos que al no creer ni simpatizar con el gobierno actual esperan que alguien señale lo que se está haciendo mal”.

Guerra Cárdenas señaló que como Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que “como siempre ha sido aquí en el Estado fuimos y seguimos siendo oposición por lo que estamos acostumbrados a trabajar con la responsabilidad de ser una oposición crítica, propositiva y de apoyo cuando los temas y acuerdos así lo requiriesen anteponiendo el irrestricto beneficio de nuestra sociedad y las futuras generaciones”.

El panista enumero una serie de Iniciativas de Ley que este grupo parlamentario ha presentado en el Congreso “de las que solamente se aprobó 1, laIniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a adicionar diversas disposiciones en la Ley de la Juventud del Estado de Colima”.

Entre algunas de las tantas responsabilidades que tiene los diputados panistas están las Comisiones de Desarrollo Municipal y la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental.

En la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental que preside Priscila García se sigue trabajando en la Convocatoria Pública para elegir en condiciones de paridad de género a once personas ciudadanas Colimenses que integrarán la Comisión de Selección que nombrará, a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.

Destacó que a pesar de que van 2 convocatorias emitidas aún no se ha completado el número de personas requeridas para hacer la selección; esperando que en la tercera convocatoria se pueda ya concluir con este proceso tan importante para las y los colimenses

En la Comisión de Desarrollo Municipal que preside mi compañera Martha Fernanda Salazar Martínez se desarrollaron Foros Estatales con el tema de Desarrollo Sostenible y de Recursos Hídricos así como 21 reuniones con cabildos y funcionarios municipales de todo el estado, en conjunto con la Comisión de Hacienda se han aprobado 53 Dictamen que han beneficiado de forma directa a las y los habitantes de los 10 municipios del estado.

“Con la responsabilidad que nos caracteriza hemos apoyado iniciativas de todos los grupos parlamentarios y diputados únicos; las del Ejecutivo así como las de todos los municipios sin distinción de colores partidistas; pero también hemos señalado las cosas en las que no estamos de acuerdo; algunas de forma y otras de fondo”, dijo.

Agregó que como Grupo Parlamentario de Oposición y teniendo enfrente a los diputados del Partido de la Gobernadora, más los aliados “con quien construyeron una mayoría cómoda o mayoría postiza, es difícil que nos aprueben las iniciativas y exhortos que presentamos; pero eso no quiere decir que lo señalado no sea cierto o que no haga falta.

“Siempre que señalamos algo es porque tenemos elementos para decirlo ya sea en exhorto o en un posicionamiento y así seguiremos levantando la voz por los más de ciento cincuenta mil colimenses que no votaron por Morena, los miles de ciudadanas y ciudadanos que al no creer ni simpatizar con el gobierno actual esperan que alguien señale lo que se está haciendo mal”.

SEGURIDAD

En el tema de seguridad, dijo que los panistas en el Congreso “cerramos filas respaldando a la Gobernadora, porque creemos que el Estado es uno solo para esos temas”.

“Sin embargo volvimos a ser ignorados, por lo que seguiremos insistiendo en las comparecencias y reuniones de trabajo con el Fiscal y Secretario de Seguridad porque los colimenses quieren respuestas y tristemente no se sienten satisfechos con la información compartida por el vocero, aunque el tema es delicado no podemos ocultar la realidad y son más de 600 homicidios tan solo este año entre ellos el de un compañero diputado”.

Para terminar, dijo que los diputados del PAN “seguiremos aportando desde nuestra trinchera para el bien de Colima” y advirtió a Morena y sus Aliados que “no hagan cosas buenas que parecen malas, las cosas a capricho y a las carreras no son buenas, o te equivocas o quieres ocultar algo y eso no es lo que Colima merece. Con Acción, respetando la Ley y con Transparencia podemos trabajar juntos por el progreso de Colima”, concluyó.