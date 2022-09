México será sancionado porque en 17 años mantuvo preso sin sentencia a dos personas

Por: Ángel Durán.

Se imagina usted, que durante 17 años una persona acusado por haber supuestamente cometido un delito grave, (homicidio) de los que no te pueden dar fianza para que enfrentes el proceso penal en libertad, lo mantienen preso sin que el juez le puede dictar una sentencia.

¡Increíble! pero cierto, lo peor del caso, es que hay miles de personas en México que enfrentan sus procesos penales privados de la libertad, hay una estadística de que aproximadamente el 40% de los procesos penales, los acusados, esperan su sentencia en prisión.

Y es que, en nuestro país, se ha caracterizado por tener un sistema penal, totalmente represor, tenemos la creencia que, si una persona a la que se le acusa de delinquir, no es detenida y si no se mantiene en la cárcel, se piensa que los jueces y el sistema penitenciario está fallando, una cultura que hay cambiar.

Volviendo al caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de agosto de 2022, llevó a cabo la audiencia, en donde se desahogó todo el proceso y en el que, en los próximos meses, casi con toda seguridad, condenará a México por la responsabilidad internacional, al haber mantenido presos a los señores Reyes Alpízar y Daniel García, sin haberlos sentenciado por más de 17 años.

No creo que México tenga escapatoria de esta condena, pero aquí es donde observamos, como el sistema de justicia mexicano tanto local como federal ha fallado, ha cerrado sus puertas y se ha mantenido como un rey tuerto, de no querer entender a abrir su pensamiento en la aplicación de un sistema judicial mucho más justo y más humanitario, como lo tienen otros países y por eso seguramente México pagará las consecuencias otra vez y será condenado por la responsabilidad internacional.

El señor Daniel García y Reyes Alpizar, fueron acusados por el delito de homicidio ocurrido a principios del año 2000, poco tiempo después, con una impresionante violación procesal, fueron detenidos y procesados y los jueces tanto del fuero común del Estado de México y los jueces de amparo o sea los federales que pertenecen a la Suprema Corte no pudieron sentenciarlos a estos dos señores, que actualmente tienen en el banquillo de los acusados a todo el sistema judicial mexicano en un tribunal internacional, a pesar de que había una gran cantidad de pruebas en el expediente de que no les habían respetado sus derechos así los mantuvieron detenidos sin sentenciarlos, por eso es ineludible el resultado de esta sentencia internacional que condenara a México.

Sin duda para los detenidos toda una vida perdida, para sus familias un gran daño emocional, pero también al analizar el caso, se nota, la familia ante la desgracia es el mejor tesoro, en este caso particular, enfrentaron solos a un estado represor y a un sistema de justicia ciego y que una vez más recibida una reprimenda internacional y una vergüenza a la que ya están acostumbrados a enfrentar.

No es necesario seguir postergando una gran reforma sistema de justicia, pues a la sociedad no le conviene tener este tipo de instituciones represoras, si no hay voluntad del interior del país para cambiar al sistema judicial, este tipo de resoluciones internacionales obligarán a que lo hagamos como casi siempre los ha ocurrido, ojalá cambiemos de pensamiento y mejor busquemos ser un país que demostremos tener voluntad de construir un sistema judicial justo.

