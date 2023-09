Obtienen 57 egresados Premio CENEVAL a la excelencia EGEL

*“Se podría pensar que 57 con desempeño excepcional son muy pocos, pero son 20 más que en los últimos dos años; les felicitamos, nos da orgullo que logren este reconocimiento y recuerden que siempre tendrán su casa en la UdeC”: Christian Torres Ortiz, rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este lunes, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño entregó el Premio CENEVAL a la excelencia EGEL, que corresponde al periodo julio-diciembre 2022, a las y los egresados de las licenciaturas en Derecho, Médico Cirujano y Partero, Nutrición, Enfermería e Ingeniería Civil de la Universidad de Colima, que alcanzaron un desempeño excepcional en el Examen General de Egreso de la Licenciatura. El evento se realizó en el Auditorio de la Facultad de Enfermería, campus central.

En su intervención, el rector señaló que de acuerdo a datos publicados en la página web del CENEVAL, “hasta el mes de diciembre de 2022, 33 mil 699 egresados han obtenido este premio, lo que equivale al 1.75 por ciento de casi 2 millones de estudiantes que lo han presentado; es decir, ustedes pertenecen a ese pequeño porcentaje que tiene un desempeño excepcional, por encima del promedio de resultados que ha obtenido un joven estudiando su carrera”.

Esto quiere decir, continuó, “que tienen el nivel para competir contra quien sea y donde sea, pues la UdeC no forma jóvenes en Educación Superior sólo para que trabajen en Colima; si no es aquí, no trunquen esa posibilidad de desarrollarse y ejercer su profesión en cualquier otra parte de México y del mundo; vivimos en un mundo globalizado donde tienen competencias suficientes para ir a cualquier otro lugar”.

Antes de concluir, comentó: “Se convierten en egresados representativos para su Universidad, egresados modelo. Su universidad está muy orgullosa de todas y todos ustedes; son una prueba de su nivel educativo, y no podríamos lograr un sólo caso con desempeño excepcional si no se formaran al más alto nivel en esta Universidad”.

Finalmente, destacó que “se podría pensar que 57 con desempeño excepcional son muy pocos, pero son 20 más que en los últimos dos años; les felicitamos, nos da orgullo que logren este reconocimiento y recuerden que siempre tendrán su casa en la UdeC”.

En nombre de las y los premiados, Luis Carlos Rodríguez Cárdenas, egresado de la Facultad de Medicina, agradeció a la Universidad, a profesores y personal académico, “por aportarnos herramientas para seguir preparándonos y crecer no sólo como profesionistas sino como seres humanos decididos a generar impacto en la sociedad; este premio refleja el compromiso y determinación de años de esfuerzo y dedicación. La constancia y la disciplina son la clave para lograr los objetivos y metas que nos propongamos”.

“Hemos sido testigos de que nada es imposible si se agrega esfuerzo y dedicación a la fórmula, por eso aquí estamos, a punto de terminar nuestra formación como profesionistas, listos para tomar los nuevos retos y abordarlos como lo que son: oportunidades de aprendizaje”, concluyó.

Acompañaron al rector en el presídium Joel Nino Jr., secretario general y Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior.