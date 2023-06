Nueva Ley de Desarrollo Económico abrirá las puertas al nearshoring en Colima: Francisco Rodríguez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El titular de Desarrollo Económico, Francisco Rodríguez García, reveló que en septiembre la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, presentará una nueva Ley de Desarrollo Económico, lo que abrirá las puertas al nearshoring (relocalización de las cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países con cercanía geográfica).

El nearshoring es acercar al territorio de consumo, es decir que empresas asiáticas se instalen en Coima, ya que buscan su relocalización más cercana de los mercados que tienen, en este caso Estados Unidos y Canadá.

El funcionario estatal colimense expresó que con la nueva Ley de Desarrollo Económico se van a sentar las bases de una política económica de largo plazo para el estado de Colima.

“Que quede en ley o decreto, y llegue quien llegue no podrá cambiarla temas políticos electorales. Porque la economía no se puede mover así. Si no, no vamos a crecer”.

Aseguró que si se hubiera hecho esta actualización hace 30 años, Colima estaría preparado totalmente para el nearshoring, aunque aclaró que aún se está a tiempo para aprovechar las otras olas de crecimiento.

Añadió que hay una desactualización de 30 años en términos de legislación para el desarrollo económico, por lo que se está preparando una nueva ley de desarrollo económico, cuyo eje principal es la creación de un sistema de indicadores para generar diagnósticos y planeación con una proyección, de por lo menos, 15 años.

“Con ello tendrán que salir tres líneas importantes: un estudio de gran visión a 15 años, que genere certidumbre a los inversionistas; luego tendremos un instrumento que se llama motores de crecimiento y así fortalecer las potencialidades en crecimiento y que los inversionistas conozcan dónde hacer las inversiones necesarias, y el tercer tema es generar un consejo ciudadano, realmente técnico, que nos ayude a observar y vigilar que no nos salgamos de lo que planeamos a 15 años”.