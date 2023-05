Nombran maestra y maestro universitario distinguido a Ana Rosa García y Ricardo Castillo

*“Les reconocemos el gran mérito de promover las manifestaciones artísticas para complementar el desarrollo integral de niños y jóvenes y de contribuir al cumplimiento de nuestra misión de la manera más noble y bella”: Christian Torres Ortiz, rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como primer evento de la Feria del Libro Universitario Altexto 2023, se realizó este miércoles en el Paraninfo la ceremonia solemne de entrega de nombramientos como maestra y maestro distinguidos a la maestra Ana Rosa García Mayorga y al poeta Ricardo Castillo, “como reconocimiento a su trascendental trayectoria como exponentes en la creación y experimentación artística interdisciplinaria vinculada a la formación integral de la niñez y juventud”.

En su intervención, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño señaló que esta ceremonia es muy significativa para la comunidad universitaria, “ustedes, dos profesionales de la palabra, han sabido llevar mensajes de amor, esperanza e inspiración, contribuyendo a que instituciones como la nuestra cumplan con la función de acercar el arte y la cultura a la sociedad”.

“Y no hay tarea más meritoria y noble -destacó- que formar y aspirar a que nuestra labor pueda generar nuevos conocimientos y perspectivas en otras y otros, así como lograr que la transmisión de las ideas y sentimientos que ofrecen la literatura y la poesía puedan permear su vida y su concepción del mundo; con notable sensibilidad y compromiso han construido puentes para que los alcances de la academia se expandan y al mismo tiempo han mostrado la riqueza artística que puede generar un ser humano si se le otorga la oportunidad”.

Con esta condecoración, finalizó, “les reconocemos el gran mérito de promover las manifestaciones artísticas para complementar el desarrollo integral de niños y jóvenes y de contribuir al cumplimiento de nuestra misión de la manera más noble y bella”.

Ada Aurora Sánchez, directora de la Facultad de Letras y Comunicación, fue quien dio la semblanza de Ana Rosa García, nacida en 1936 en un poblado de Colombia y que a principios de los setentas migró a México; “de entonces a la fecha, la profesora ha vivido 52 años en nuestro país, de los cuales 35 han sido en Colima, donde ha desarrollado una labor fundamental con respecto a la formación artística de cientos de niños y jóvenes, destacando la creación de la Unidad Lúdica ubicada en Nogueras, Comala, un espacio que durante décadas hizo posible la realización de talleres con la intención de alentar en los niños y niñas su capacidad expresiva”.

Ana Rosa García Mayorga agradeció a varios exrectores de la UdeC, presentes en la ceremonia, quienes desde el primer año de inicio de la Unidad Lúdica apoyaron mes con mes para que continuara su labor. Al hablar de cómo fue que de Colombia, su país natal, llegó a Colima, la maestra destacó su inquietud, desde pequeña, de viajar de un lugar a otro, como gitana; sin embargo, cuando conoció nuestro estado decidió quedarse; “tenía referencias de que éste era un estado muy interesante, pequeño, abarcable y disfrutable y sucedió un fenómeno mágico, me atrapó la fuerza telúrica de este estado, que me recordaba mucho a mi niñez en mi natal pueblo”.

“Además de la fuerza de la tierra -añadió-, me encontré con un fenómeno cultural en Colima, y es que encontré una universidad con programas que no había encontrado en otros lugares (hace 35 años), como lo eran el CENEDIC, el Ballet Folclórico de talla internacional, facultades bien organizadas y una cantidad de eventos culturales impresionantes”.

La escritora Guillermina Cuevas, quien dio la semblanza de Ricardo Castillo, dijo que su primer acercamiento con el poeta Ricardo Castillo fue en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, “donde nos reuníamos a filosofar, reír, leer, pensar y escribir”. Habló sobre todo del primer libro de poemas de Ricardo, “El pobrecito señor X”, escrito en un lenguaje más accesible a la gente de la calle.

Sobre los libros de Ricardo Castillo, Guillermina Cuevas resaltó que son “una obra poética que desata tantas interpretaciones como las de nuestro homenajeado, quien ha logrado, en principio, esa intención de mover la emoción del lector, de provocar un impulso vital, una imagen perdurable en la memoria sensorial en el archivo mental y en la perspectiva nueva de una idea, de una forma distinta y particular de escribir, de leer y de cuestionar”.

Finalmente, Ricardo Castillo agradeció al Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara, “pues sin su apoyo no podría haber encaminado mis pasos, que me han llevado a estar aquí hoy en día; es un gran día para mí, pues se honra la palabra, particularmente en su dimensión oral, vehículo del conocimiento y fundamento de la memoria”. Para cerrar su intervención declamó dos poemas suyos en su estilo particular, a medias entre el canto, la declamación y la lectura.

La lectura del acta de acuerdo por los que se otorga el nombramiento de Maestra Universitaria Distinguida a la Mtra. Ana Rosa García y el nombramiento de Maestro Universitario Distinguido al poeta Ricardo Castillo fue hecha por el Secretario General de la UdeC, Mtro. Joel Nino.