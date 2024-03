NO VOTEMOS POR DIPUTADOS CORRUPTOS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Colima y todo el país está viviendo una visible corrupción legislativa a nivel estatal y nacional, sin que la sociedad, la ciudadanía, las universidades públicas, los intelectuales, medios informativos y las asociaciones civiles les ponga un alto, ni les interese este tema hasta hoy, y esto es una irresponsabilidad social, pero los diputados alineados por los partidos y sin ética ni moral que legislan en su beneficio personal, de sus partidos y de los gobernadores o presidentes del país en turno, y que sin tener razón aprueban todo, hacen mucho daño al desarrollo democrático, económico y político de Colima y de la nación.

El “Poder Legislativo” de Colima y los Poderes de la Unión, Cámara de diputados federales y la Cámara de Senadores son sin duda las instituciones más importantes del “Estado” moderno mexicano, se supone que esos poderes representan directamente a los ciudadanos mediante procesos electorales abiertos o mediante designación de legisladores por vía plurinominal para la representación de las minorías o proporcionales, es decir representan la voluntad general social para la aprobación de leyes y normas. El poder legislativo garantiza el estado de derecho de nuestra entidad y del país y representa a todos los interese sociales y económicos de la entidad y la nación, porque además los poderes de la Unión deben controlar al ejecutivo y no éste al poder legislativo, y el poder del Congreso del Estado debe controlar al gobernador o gobernadora en turno y no al revés, además deben garantizar la democracia, autorizar y fiscalizar los gastos del dinero público, enjuiciar a los funcionarios corruptos, impulsar el desarrollo nacional y equilibrar el reparto de la riqueza nacional, entre otras muchas actividades más.

LOS DIPUTADOS Y ALCALDES HACEN CAMPAÑA COBRANDO Y SIN PEDIR LICENCIA

Pero la corrupción desde hace años entró a los poderes legislativos estatales y del país, sin que nadie les pare el alto, ¿Cómo es posible que cínicamente se autorizaron que puedan hacer precampañas y campañas políticas cobrando su sueldos extraordinarios como diputados o como alcaldes sin renunciar a sus cargos, superando en forma desventajosa a las y los ciudadanos comunes que también tienen el mismo derecho de competir en una elección imparcial y permitir así que otros funcionarios de sus mismos partidos lo hagan también sin que se les obligue a todos a renunciar cuando menos tres meses antes.

ELÍAS LOZANO EN TECOMÁN HIZO CAMPAÑA SIENDO ALCALDE

En el proceso anterior sin vergüenza alguna, el alcalde de Tecomán, Elías Lozano, hizo campaña política sin pedir licencia oportuna y hasta trascendió su pleito legal electoral para defender su postura, y ganó en el tribunal electoral porque tenía razón, el problema no era él, fueron los diputados corruptos del partido que reformaron la ley a su antojo y conveniencia, y por culpa de los ciudadanos que votaron sin valorar ésta corrupción legislativa fuera de toda ética y moral, los diputados aprobaron reformas para que ellos mismos, los sinvergüenzas de diputados y presidentes municipales se mantengan en el poder sin dejar de cobrar nada y así participan con gran ventaja en relación a la ciudadanía común, hasta hoy la mayoría que estarán en las boletas siguen cobrando sin vergüenza alguna.

LOS DIPUTADOS JUNTO CON LA POLICÍA Y PARTIDOS ESTÁN DESPRESTIGIADOS

En México o en Colima, los diputados junto con la policía, los partidos políticos y los sindicatos son las instituciones con el nivel más bajo de confianza y aprobación de la ciudadanía, porque a la mayoría se les valora como corruptos, hasta el reciente estudio de la misma Cámara de Diputados del orden federal señala que viven una caída enorme en la confianza de los mexicanos superando el 60% de desconfianza, en el caso de Colima debería hacer un estudio al respecto para que se auto evalúen también, ya que con sus acuerdos parecieran que no representan a los ciudadanos.

EL NEPOTISMO Y REELECCIÓN ES PARTE DE LA CORRUPCIÓN

Son muchos los temas en donde los legisladores locales y federales están degradando la política al tolerar con sus reformas que en los tres niveles de gobierno los titulares, ya sea presidente del país, gobernadores y alcaldes puedan ingresar como empleados sus familiares más cercanos, cuando el nepotismo en términos generales está prohibido en el mundo, lo mismo ocurría con la reelección antes nomás ocurría con los legisladores, ya olvidaron el legado de Francisco Madero, la no reelección, y siguen avanzando en la corrupción legislativa, no podían reelegirse los alcaldes hasta después de un cierto período, pero ahora demandan y exigen su reelección inmediata y hasta sin renunciar a sus cargos, y esto es una verdadera corrupción legislativa.

¿EN DÓNDE QUEDÓ LA ÉTICA Y MORAL PARLAMENTARIA?

Ambas están por los suelos, vivimos una creciente descomposición de los poderes legislativos encarnada por muchos legisladores carentes de profesionalismo y de moral para esos cargos tan relevantes, pues se comportan como verdaderas mercenarios o pirañas de la política, no representan a la ciudadanía sino a los partidos o grupos de poder, dañan más a la ciudadanía en lugar de beneficiarla y frenan el desarrollo estatal y nacional.

DIPUTADOS Y ALCALDES DEBERÍAN PEDIR LICENCIA PARA EL 2024

La corrupción legislativa les ha permitido a los diputados y presidentes municipales mantenerse todavía en el poder cobrando hasta hoy lunes 25 de abril de 2024, después de realizar precampañas y ya con las campañas en puerta, éticamente y moralmente deberían pedir licencia, pues mal demasiado mal se han visto que los diputados y alcaldes se aprovechen de los recursos públicos en su beneficio personal y de sus partidos y compitiendo en desventaja con los ciudadanos de a pie, metidos en la lucha electoral en partidos de menor importancia y que no traen ni presupuesto para sus propias tortas en sus recorridos, la corrupción legislativa perjudica a Colima y al país.

Por último, cabe aclarar, no todos los legisladores son corruptos, en cada período legislativo ya sea federal o estatal algunos de los legisladores que llegan le imprimen mucho esfuerzo y dignidad al quehacer legislativo, pero curiosamente se pierden cuando votan siempre por montón, siempre alineados. Necesitamos los ciudadanos en campañas investigar un poco a la mona o mono, es decir, al perfil de cada candidata o candidato a senadora, diputado federal o diputada o diputado local, vale la pena detenernos un poco, pero además valorar cuál de las opciones de los partidos tienen realmente más posibilidades de ser legisladores, por ello necesitamos analizar mejor nuestro voto, y no cruzar la boleta a diestra y siniestra, es nuestra responsabilidad, para que en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado ya no entren legisladores corruptos, sin moral ni ética, que tanto dañan a nuestro estado y a México.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.