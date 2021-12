No hay fecha para rehabilitar antiguo hospital general de Zona del IMSS Manzanillo: Vargas Salazar

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El antiguo Hospital General de Zona no. 10 de Manzanillo no tiene fecha de rehabilitación, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS, Regional Colima, Edgar Javán Vargas Salazar, informó que se siguen haciendo los trámites, pues no ha sido sencillo recuperar el espacio.

Como es de recordarse hace poco más de un año de que el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció la rehabilitación de dicho edificio.

Al respecto Vargas Salazar, dijo que se continúa con los trámites, porque no ha sido sencillo recuperar esa situación.

“Vamos a continuar trabajando y en cuanto tengamos alguna noticia con todo gusto se la vamos a compartir”.

El representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que en ese sentido, son una serie de trámites los cuales deben realizarse y se han estado siguiendo todos los pasos que se requieren.

Mencionó que dichos trámites se hacen al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y el tema ya está en oficinas centrales sin tener fecha de cuándo iniciarán los trabajos de rehabilitación del inmueble.

“Es toda una serie de pasos que nosotros tenemos que darle cumplimiento, por el tiempo que en un momento dado se había quedado solo como siniestrado, los estamos resolviendo.