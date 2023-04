No habrá cabalgata en la entrada de la música en las Fiestas de Mayo Manzanillo 2023

*No dieron permiso las autoridades municipales.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.– Jesús Pelayo Casillas, dirigente de la CNC en Manzanillo, dijo que este año no habrá cabalgata de la entrada de la música en las fiestas de mayo,

Detalló que la presidencia municipal de Manzanillo no dio la autorización para su realización, pese a que hicieron un escrito en tiempo y forma y no se obtuvo respuesta positiva a él, fue mediante una llamada se le comunicó que no se autorizaba, para quienes estaban esperando participar o verla no haber cabalgata este año.

Mencionó que esta tradición es de hace muchos años, incluso estaban entre las tres mejores del estado de Colima, a la gente le llama la atención escuchar a las bandas, pero este año no será así, afectando con esta decisión a la gente que vende alimentos, bebidas, etc, los hoteleros, es decir la derrama es muy buena.

Enfatizó que no le piden dinero al ayuntamiento, los gastos corren por cuenta de los de a caballo, es una lástima que el municipio de Manzanillo no permita esto, incluso el municipio de Cihuatlán mejor los invitado a realizar esto, también otros municipios los han invitado a la entrada de la música, es una verdadera lastima que el ayuntamiento de Manzanillo trate de romper las tradiciones que se tienen en Manzanillo.

Jesús Pelayo dijo que esperan que la siguiente autoridad municipal, sí les permita realizar las tradiciones.