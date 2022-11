NI CONTENTOS NI RESPALDANDO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

El presidente de la República podrá sentirse “muy contento con el trabajo de la mandataria estatal”, y creer que “la gente de Colima respalda su gobierno”, el de Indira Vizcaíno Silva, pero la calificación del 35% que los colimenses le otorgan a su desempeño ubicándola en el penúltimo lugar del ranking mensual de Consulta Mitofsky correspondiente a octubre de 2022, dicen todo lo contrario: Ni están contentos con ella ni la respaldan.

Tampoco los colimenses están muy contentos de que se diga, ni respaldan como lo hacen el sureste del país, a Andrés Manuel López Obrador al que tienen reprobado con una calificación de 46.1%, la más baja para él en todo el país. Indira Vizcaíno podrá despotricar en contra de la empresa Consulta Mitofsky y sus encuestas, actitud típica de la 4T cuando la realidad evidencia sus cuentos alegres, triunfalistas.

Andrés Manuel e Indira no lograrán evadir la crítica ciudadana a su manifiesta incapacidad de respuesta, incompetencia, culpando de todos los males del gobierno de la 4T de Colima, al exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a quien le atribuyen el desastre administrativo y financiero que dizque les heredó, mismo que no afecta los viáticos para los viajes frecuentes de Indira y su séquito hacia la capital del país. Eso sí, despotrican en contra de Nachito, pero no se atreven a encausarlo penalmente ante la justicia.

Según López Obrador, “Ya los centros de salud, hospitales en Colima deben de contar como el 90 de médicos generales y especialistas, esto no existía, además de tener más del 90 por ciento del abasto de medicamentos”. Y sí, deben, pero no cuentan, pues persisten aún las graves deficiencias en la prestación de los vitales servicios médicos y hospitalarios a cargo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado.

Otro rubro que tiene a los colimenses nada contentos sino encorajinados, es el de la inseguridad, con “todo el apoyo de la Secretaría de Marina, al gobierno de Colima” cuya valiente titular dizque no se escondió tras supuestamente haber sido amenazada (?). Y no, no se escondió, simplemente se acorazó tanto en sus oficinas y residencia, como en los vehículos blindados de lujo. Así, las amenazas le hacen lo que el viento a Juárez.

Para muestra de que la violencia no amaina en la conurbación Colima-Villa de Álvarez, está la más de media docena de asesinatos ocurridos mientras la gobernadora y sus amiguis anduvieron felices cual perdices alimentando el ego de su amado mesías tabasqueño en la marcha que él mismo organizó en la ciudad de México para darse cuerda.

Indira y sus porristas ni se inmutan porque la entidad que en mala hora para los colimenses cayó en sus garras, siga liderando a nivel nacional los homicidios dolosos, la extorsión, el narcomenudeo, la violencia intrafamiliar, el robo a negocios, lesiones y violación. Su gobierno seguirá siendo de excusas, pretextos y de frases hechas, que sólo confirman que Colima estaba mejor que cuando se pensaba que peor estuvo.

¿Los colimenses contentos y apoyando? Ni la burla perdona Andrés Manuel López Obrador.

Se dice que…

*Como en todo en la vida, hay niveles. Hasta entre los perros hay clases. Indira y su gente bonita viajaron redondo Colima-CDMX-Colima en avión, hospedándose en hoteles cinco estrellas comiendo en restaurantes de lujo, mientras que cientos de colimense de a pie tuvieron que fletarse dos noches a bordo de autobuses, a la del sábado 26 y domingo 27 de noviembre de 2022, y con puras tortas y bebidas azucaradas se la llevaron. Se ve, se siente, los 4troteros son diferentes. ¿O no?

*El boquiflojo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se mordió la larga lengua al calificar al Presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, de “mafioso y cacique”, sin reparar que su padre, Enrique Alfaro Anguiano, fue hechura política y subordinado incondicional de otro “mafioso y caique”, Carlos Ramírez Ladewig, quien en la década de los sesenta y primeros años setenta mantuvo sojuzgada a la Universidad de Guadalajara a través de la Federación de Estudiantes que manejó a placer.

*»Me da mucha pena que en este país con tantas necesidades el presidente esté pensando en organizar marchas, de verdad no es posible, lo lamento mucho, no es la forma en la que podemos resolver nuestras diferencias, lo que debería ser en darle lugar al diálogo y pues es todo lo que puedo decir», declaró Alfaro Ramírez para, tres doritos después”, convocar la suya propia en contra precisamente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Edición 2022. ¡Vaya incongruencia!