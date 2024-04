Necesario que políticos se dejen de pelear y busquen coincidencias para destinar presupuestos: Romero Coello

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Para José Manuel Romero Coello, candidato a diputado por el Distrito Local Electo 01 pie la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por PT, PVEM y Morena, es necesario que los políticos se dejen de pelear y busquen coincidencias para destinar presupuestos donde más hay problemas.

“Es importante que el diputado tenga también una mano izquierda para poder negociar con las distintas fuerzas políticas para que no escatimemos recursos en temas importantes”.

Refirió que su agenda legislativa está basada en cuatro ejes enfocados a el bien de la sociedad.

Agilización de trámites para invertir, protección al medio ambiente y sancionar el maltrato animal, además de seguridad y apoyo a mujeres y jóvenes.

Añadió que la agilización de trámites para invertir beneficiaría a la sociedad y el empresariado ya que se requiere reformar las leyes.

“Algo muy importante como lo hemos mencionado es poner a Colima otra vez en el plano nacional y creo que el congreso del estado puede ayudar mucho en este sentido”.

En torno al medio ambiente y protección animal calificó que es prioritario, así como el cuidado del agua, Romero Coello indicó que lo que se necesita es asegurar que se persiga y castigue el maltrato animal.

“Que no sea letra muerta el tener una ley y que no se aplique ya que muchas personas tienen mascotas y mucha gente que se han aprovechado de los animales”.

Refirió que los otros ejes relacionados a seguridad es aprobar presupuestos para invertirlos en el tema y no existan pretextos de que no hay dinero o que las patrulla, no tienen gasolinas y la falta de equipamiento por parte de elementos policiacos.

Por otro lado, refirió que en el tema de la juventud y las mujeres aseguró que es destinar presupuesto para programas de emprendedores en jóvenes para que amplíen o impulsen empresas.

Mientras que en el tema de las mujeres es destinar recursos para la parte de emprendedora de las mujeres y fortalecer el programa enfocados a salud mental, psicología, pedagogía para que se sientan respaldadas por diputados.