Mujer armeritense denuncia ataque de perro peligroso

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- La señora Bárbara Zamora Saucedo, ex regidora del Ayuntamiento, pide a las autoridades sanitarias, municipales y de la Fiscalía General de Justicia que asuman sus responsabilidades ante la ciudadanía víctima de la mordidas de perros, porque, señala, en Armería hay muchas víctimas de las mordidas por perros pero nadie hace nada ni fincan ninguna responsabilidad a sus dueños.

Zamora González, quien es una adulta mayor, dijo que la mordió un perro dejándole una herida considerable en el brazo, desangrándose mucho. Agregó que le negaron la atención médica urgente en Armería, porque no había ni personal ni medicamentos, por lo que se tuvo que ir de urgencia en taxi a Tecomán.

Los hechos ocurrieron en la colonia Lázaro Cárdenas, el perro habita por la Avenida Cuauhtémoc en el No. 191, “localicé a la dueña del perro que vive allí y dijo que ella no se hacía responsable de nada, lo que tampoco es justo”.

Y agrega “en el hospital de Tecomán que me atendieron también me negaron expedirme un reporte médico de la herida, lo quiero para acreditar ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia en Armería para presentar la denuncia penal de hechos sobre las lesiones que me causó el perro”.

Asegura que los vecinos también van a presentar denuncias sobre mordidas de perros.

Finalmente, pidió la señora Bárbara Zamora que intervenga la alcaldesa Diana Zepeda con algún programa de perros peligrosos en la calle porque son muchos que sueltan por las noches y se busquen mejores alternativas mediadoras de conciliación entre afectados y dueños de perros que son irresponsables de mantenerlos bajo su cuidado.