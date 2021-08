MiSueldoMiDerecho…

*Se hermanan Secciones 6 y 39 del SNTE / JIPS y Flores Merlo el silencio que indigna/ Descanse en Paz Don Carlos Valdez.

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Son poco más de tres mil trabajadores de la educación estatales los que esperan el pago de su salario desde el viernes pasado y que tras el anuncio que hizo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez salieron a manifestarse el sábado pasado en una Caravana vehicular que duró poco más de tres horas y que dejó prácticamente sin circulación la carretera Colima-Manzanillo, en una pequeña muestra de las acciones que se tomarán si no se les paga el salario quincenal que por ley les corresponde a los maestros agremiados a la Sección 39 del SNTE, esto lo dijo el líder sindical Heriberto Valladares, quien convocó a una parte de los agremiados. Se esperaban 450 vehículos, toda vez que se trataba de reunir a un porcentaje del total de trabajadores del estado sin pago por el servicio educativo prestado; sin embargo se sumó a la manifestación el líder sindical José Jaime Nuñez Murguía del SNTE VI y fueron un total de 650 vehículos de ambas secciones los que detuvieron la circulación para al final del recorrido situarse a la altura del Complejo Administrativo, y desde ahí, continuar con la lucha encabezada por las Secciones 39 y 6 del SNTE, en un hecho histórico para el magisterio colimense.

El pago inmediato del salario correspondiente a la segunda quincena de julio, así como garantizar el pago de las quincenas posteriores de agosto a diciembre, servicios médicos de calidad y otras prestaciones, forman parte del listado enorme de pendientes que gobierno del estado tiene con los maestros y no se descarta el sumarse a los demás sindicatos de trabajadores estatales de diferentes dependencias que atraviesan por la misma situación.

Es de llamar la atención el silencio que ha tenido el Congreso del Estado, después de que el pasado jueves el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez declaró a través de una transmisión difundida por la cuenta de Facebook del gobierno del estado que no hay dinero para pagar a miles de trabajadores, debido a que ese recurso fue utilizado para pagar deudas contraídas con los bancos y que se está en espera de que la autoridad hacendaría lo reciba y resuelva de forma urgente la inyección de recursos para poder pagar a los trabajadores.

Se le olvidó a Peralta Sánchez que los miles de trabajadores al servicio del gobierno del estado tienen familia, compromisos económicos y gastos en los que es indispensable contar con su salario para hacer frente y hasta el momento, los afectados esperan que el Congreso del Estado intervenga de manera inmediata para que este hecho no sólo sea solventado, sino que de existir elementos, se sancione conforme a la ley.

El SILENCIO QUE HAN TENIDO JIPS y Jaime Flores Merlo titular de educación es indignante, pues los trabajadores afectados esperan una respuesta que garantice que esta semana quedará cubierto el pago de los maestros estatales, un mensaje de compromiso certero para saldar esta deuda con el magisterio. Ahora no hay un video o foto con mensaje donde Jaime Flores Merlo sonriente y con su tono conocido, salga a dar la cara a los maestros de base, confianza, contrato y jubilados de la Sección 39, todos ellos afectados por esta medida, sólo vemos en la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Educación desde el 15 de julio a la fecha efemérides y no una disculpa por lo menos, al magisterio por las acciones del gobierno del estado que afectan a más de 3 mil trabajadores del sector educativo. Pero el silencio de José Ignacio Peralta Sánchez afecta a trabajadores de Salud, Educación, Finanzas, Seguridad, Fiscalía, Desarrollo Social, Urbano y Rural, Cultura, deporte, etcétera, no hay mucha información sobre el tema, y los días avanzan, y la desesperación de los afectados está a la vuelta de la esquina. Este escenario de generar esas condiciones de presión para la autoridad hacendaría federal trae doble filo, «pago deuda con bancos, genero tensión para recibir más recursos, salgo avante del tema financiero, subsano déficit en finanzas y al final después de todo, quedó bien» pero es una teoría que está en boca de los afectados. Pareciera que no importa a quien se sacrifica, el fin justifica los medios, finalmente el endeudamiento del estado y las profundas crisis en sus dependencias, serán los temas principales que se heredarán al gobierno estatal entrante. Al tiempo.

DESCANSE EN PAZ DON CARLOS VALDEZ RAMÍREZ decano del periodismo a quien tuve el gusto de conocer hace 15 años y aprenderle. Un maestro duro, un periodista apasionado, el mejor entrevistador y reportero que el periodismo ha tenido, esto le valió obtener varios premios locales, estatales, nacionales e internacionales. No merecía irse de esa forma, era un buen hombre, ni un homenaje de cuerpo presente, ni una despedida con el respeto que con décadas de trabajo se había ganado. Su debilidad era creer en la gente, muchos estábamos con el por admiración, respeto y cariño, pero otros se acercaron a él por interés de colgarse de su nombre para trascender, prefiero omitir nombres. Descanse en Paz el maestro de varias generaciones de periodistas. Descanse en Paz mi maestro. Gracias Don Carlos por todo, en un sueño que tuve pude despedirlo, no sabía que estaba enfermo, no sabía que jamás volvería a hablar con usted, a los días recibí la noticia atroz. Es muy triste saber que no estará entre nosotros. Vuele alto, misión cumplida. Mi más sentido pésame a Luisita Alcázar, a Carlos, Eduardo, Edgar, William su nieto, a familiares, amigos y al equipo que por años trabajó con usted.