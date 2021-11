Miembros del grupo animalista ‘Unidos por ellos’ se reunirán con el Fiscal del estado

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Con el propósito de replantearle a la Fiscalía General del Estado un castigo severo a quien maltrate a un animal, este martes al mediodía integrantes del grupo animalista «Unidos por ellos» se reunirán con el Fiscal Bryant Alejandro García, según lo informó Patricia Peña Moreno, presidente de la Asociación .

Peña Moreno comentó que pedirán al fiscal que la ley en el tema de los animales, sea expedita y se cumpla, toda vez que el maltrato animal en Colima es grave “en Tecomán hemos visto muchas cosas preocupantes, de cada 10 casas habitación, en cinco tienen perritos amarrados en azotea, sin agua, sin alimentos y casos extremos –incluso- de violaciones”.

Aclaró que buscaron el encuentro con García Ramírez con la firme intención de ser escuchados en el tema animalista y que se tome muy en serio la ley “que se aplique como debe aplicarse porque ya está tipificado como un delito el maltrato animal, pero y necesitamos que nos escuchen porque ellos nos pueden defenderse, queremos ser la voz de los animalitos”.

Patricia Peña admitió que la ley no se está aplicando porque no lo toman en cuenta son seriedad “hacemos un reporte, una llamada de emergencia y no somos escuchados, hacemos una denuncia ante el juez cívico y no somos escuchados queremos que en cuanto se haga una llamada, una denuncia, se acuda y se atienda como debe de ser”.

Reconoció la importancia de que corporaciones tanto de seguridad como protección civil e incluso los se involucren en el tema porque sí hay gente que le gusta rescatar pero no saben cómo apoyar, “no solo es rescatar sino ayudar, rehabilitar, dar en adopción, hay gente, pero necesitamos el apoyo del gobierno”.