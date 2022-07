MASACRE EN TEXAS

Libertad es el derecho

Por: Manuel Olvera Sánchez.

En días anteriores, de nueva cuenta el fenómeno de la emigración fue noticia internacional al fallecer 53 migrantes trasladados en el interior de un furgón de trailer el cual fue abandonado por su conductor mismo que con otras tres personas fueron arrestados por las autoridades gubernamentales y acusados por la muerte de los migrantes.

Vale recordar que el trailer contenía en su furgón la cantidad de 67 migrantes de los cuales solo 14 sobrevivieron, incluso algunos todavía se encuentran en estado de salud critico. Las autoridades mexicanas y norteamericanas han revelado que dicho trailer paso por dos controles de seguridad en Estados Unidos sin que se lograra advertir que en dicha unidad se encontraban escondidos los 67 los migrantes .

Dentro de los fallecidos se encuentran hombres y mujeres de nacionalidad guatemalteca, hondureña, salvadoreña y mexicana.

La tragedia sucedida en el tráiler de Texas indudablemente deja al descubierto que las políticas migratorias tanto por parte del gobierno estadounidense y del mexicano no están siendo las adecuadas que revelan que son políticas inhumanas y criminales, ya que al militarizar las fronteras y cerrar las alternativas para lograr el sueño americano las personas son capaces de cualquier cosa con tal de lograrlo, lo cual es orillan a tomar decisiones fuera de lugar con los resultados hasta hoy conocidos con un saldo de 53 migrantes que perdieron la vida.

Sobre la tragedia sucedida en la ciudad norteamericana de Texas, indudablemente estamos hablando de un desplazamiento obligado hacia las personas, ya que no podemos concebir cómo es posible que una persona se meta un tráiler arriesgando la vida de su familia de sus hijos de sus seres queridos y de su propia vida.

Otro tema muy importante a tocar y que sirve de de referencia para mejorar las políticas públicas en materia de migración es el referente a que si bien es cierto existen normas y acuerdos firmados por ambos países en los cuales se pacta estrategias con tal de permitir el libre tránsito de las personas y que al no respetarse dichos acuerdos ha provocado que el crimen organizado aproveche este tipo de situaciones con la finalidad de allegarse recursos sin importar el poner en riesgo la vida de muchas personas.

Según las últimas cifras en el tema de la migración reportado por las autoridades norteamericanas tan sólo en el ejercicio fiscal de octubre del 2021 a mayo del 2022 se han registrado alrededor de 600,000 detenciones de personas que buscaban ingresar de manera irregular a la unión americana lo cual representa una cifra del 35% más alta que la misma registrada en el mismo periodo del año anterior lo cual también

y hablando de manera frontal evidencia que las políticas laborales en nuestro país han sido las equivocadas, ya que si en nuestro país existieran las condiciones para que estas personas, estos mexicanos se emplearán en territorio nacional no se verían en la horrible necesidad de arriesgar su vida con tal de lograr el sueño americano y buscar una mejorar su calidad de vida.

Las las estrategias de disuasión migratoria que han llevado a cabo los Estados Unidos han propiciado que migrantes, refugiados y familias enteras estén usando otras opciones que en realidad son más peligrosas ya que el incremento de muertos de migrantes en ríos, canales, desiertos, montañas y lo ultimo que hoy en día es lo que estamos viendo con el tráiler de Texas logra evidenciar que las políticas migratorias implementadas por ambas naciones, ya son insostenibles, por lo cual se requiere de una atención inmediata por parte de ambas naciones con la finalidad de dar un giro de 180° y redireccionar las políticas migratorias con la finalidad de qué ya no mueran mas migrantes.

No obstante, el gobierno norteamericano argumenta estar respetando los acuerdos referentes al tema de la migración con nuestro país, pero también señala y escudándose bajo una amenaza de salud pública para ellos mismos como lo es la pandemia COVID-19 han dejado de manifiesto que todo aquel migrante que sea sorprendido en territorio norteamericano de manera ilegal será expulsado de inmediato bajo el argumento plasmado en el título 42 que regula este tipo de fenómenos.

Un tema que no podemos dejar de lado es el referente al que tiene relación con el movimiento los migrantes y que cada día va en aumento debido a muchos factores entre los que destacan la pobreza, el cambio climático y sin dejar a un lado el desorden propiciado por políticas migratorias erróneas. Por lo tanto se debe trabajar bajo una visión humanista, pero también que los resultados de estos trabajos sean medibles y que se vea si van a funcionar o no, ya que si bien es cierto que se ha legislado sobre este tema, también es cierto que no se le da seguimiento a los resultados que se estén obteniendo, por lo tanto sólo a través de las desgracias en las cuales pierden la vida personas es cuando nos enteramos que en el tema migratorio se le ha estado fallando a nuestro pueblo.

