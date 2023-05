MARIO ANGUIANO EN LAS ELECCIONES DEL 2024

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Mario Anguiano Moreno sin duda gradualmente se ha consolidado más y más en su proyecto de mantenerse vivo políticamente hablando y respaldar a los líderes naturales como él mismo lo ha sido, un líder nato de una comunidad rural, concretamente de Tinajas, por el rumbo de Tepames, que inclusive llegó a ser gobernador y que en las luchas del poder ha tenido como en todos los partidos y escenarios algunos desencuentros con grupos de su mismo partido y de otros partidos que son más frontales, pero afortunadamente para los chapulines políticos o buscadores de espacios y partidos, Mario Anguiano ha reiterado que no busca ningún cargo, solo ayuda a sus amigos líderes porque le manifestaron su verdadero respaldo una vez que fue perseguido políticamente.

Para los analistas políticos y en especial para su servidor en un diálogo personal con Mario Anguiano le solicité nos facilitara alguna copia de su defensa del juicio político que le interpuso el Congreso del Estado, especialmente el documento en donde los recursos que el imputaban como desvío por 515 millones, deseábamos saber el fondo del asunto, y ver si realmente si dicho dinero los había recibido la siguiente administración estatal como gasto corriente para el pago de aguinaldos.

Dichos documentos los llevó y los observamos que era un recibo de los recursos y estaba la firma de un Ex Secretario de Gobierno, no los recibió Mario Anguiano ni ningún servidor de su administración, dichos documentos lo llevó a una reunión privada con el -Círculo Colimense de Analistas Políticos-, pero nos advirtió, no les puedo dar copia porque son asuntos oficiales y al rato hasta eso me demandarán, todos reímos, pero la otra verdad es que entendimos que no quería desenmascarar ni tener más problemas con los grupos en el poder y que lo acusaba o al nuevo partido en el Congreso que estaba por entrar a la nueva administración estatal y que lo perseguía más duro y más frontalmente.

El arte de la política es compleja y en ocasiones perversa, decía el primer Canciller de Alemania Conrad Adenauer “En política no es siempre tener la razón o decir la verdad, sino que hacer para que la gente te lo crea, ganes su confianza y el voto, te mantengas en el poder y de paso margines o destruyas a tus enemigos” En síntesis Mario Anguiano ya pasó los tiempos más difíciles como todos los gobernantes, y que son cuando dejan el poder y desea ahora cumplir su compromiso moral con sus amigos que le han sido leales y que buscan espacios de participación política al margen de los partidos y de paso mantenerse vivo políticamente para su defensa y yo lo veo natural y bien, sobre todo cuando hay muchos problemas por resolver.

Y basta un ejemplo una madre abogada en un grupo de wats up de cerca de 250 abogados implora apoyo económico para atender su hijo en el Hospital Universitario y organizó una rifa entre los miembros del grupo para tratar de lograr recursos para sus medicamentos. “Pero dice el gobierno federal que no hay falta de medicamentos”, lo cierto es que faltan muchísimos medicamentos en el Hospital, pero tampoco en el Issste ni en el Imss que se supone reciben recursos de los derechohabientes y las organizaciones ciudadanas como la que promueven Mario Anguiano y el Dr. Guillermo Villa siguen apoyando a las clases humildes.