Mano de Indira Vizcaíno en evento de Claudia Sheinbaum…

Tarot Político

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

«Partido es Partido y Gobierno es Gobierno»… después de esta frase, vino el agradecimiento y la lluvia de elogios para la gobernadora Indira Vizcaíno, su amiga y principal aliada en su proyecto, fue inevitable ese momento.

Desde el inicio de este evento planeado con mucho tiempo de antelación, se vio el formato que emplea la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para la organización de sus eventos proselitistas y fue una copia de su cierre de campaña, donde vimos la misma pista , el mismo acomodo, los mismos efectos, pero ahora con la presencia de aliados que por más esfuerzos que hicieron, no cubrieron las expectativas.

Fue notoria la presencia del Partido Verde, donde Miguel Salvatierra por años jefe de prensa de Gabriela Benavides se hizo presente para tomar lista de los del Verde y considerando que trabaja en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, muy probablemente coordinó a los Turistas; de los burócratas se calcula un representativo de cien personas que a fuerza o no, ahí estuvieron.

Se habla de la presencia de los maestros, según lo menciona Sheinbaum Pardo en su discurso, sin embargo, si eso fuera verdad, tan sólo de los maestros estatales se hubieran concentrado cerca de tres mil trabajadores de la educación y la contabilidad de la asistencia oscilaba en dos mil personas, entre el Partido Verde, los burócratas, los aliados priístas, y una muestra del magisterio colimense. En pocas palabras, muy baja participación si consideramos que Julio León, Vladimir Parra, Isamar Ramírez, Andrea Naranjo y otros diputados y funcionarios hicieron acto de presencia. ¿Dónde está su gente?

El discurso rígido y un tono de voz que no le ayudaba para nada a la candidata para generar ese click tan necesario entre ella y los asistentes, sin matices de emoción, es decir, sin generar reacciones por qué parecía una lectura sin énfasis, el discurso de Claudia Sheinbaum Pardo fue lineal y no logró el objetivo de penetrar en los colimenses.

Cabe destacar que está pésimamente asesorada en comunicación e imagen pública, muestran a una mujer insípida, que vino a hablar de una Indira Vizcaíno que sólo ella conoce y ha tratado, pero que no es la Indira Vizcaíno que gobierna Colima, a la que le piden a gritos los ciudadanos que no viaje a la Ciudad de México, a la que le piden resultados en temas de seguridad; a quién buscan madres, familiares y amigos para el tema de las desapariciones; a quién integrantes de la comunidad de Zacoalpan le cerraron la llave del agua como protesta ante la falta de la construcción de un centro de salud en esa localidad y ante la ausencia del sector salud por el desabasto de medicamentos y falta servicios médicos en los hospitales regional y centros.

Sus porristas dijeron que fue un gran evento, una gran participación, un maravilloso discurso, pero la realidad es que ni los burócratas se le acercaron a Claudia Sheinbaum, y todo terminó en fotos y selfies, en posteos de redes sociales, por qué lo que vino a prometer de salud y otros temas, es precisamente lo que adolece el estado de Colima.

Movilizaron a los adultos mayores, obviamente beneficiarios de los programas sociales controlados por Viri Valencia. El mensaje duro, es que la gobernadora ha caído de la gracia de las y los colimenses, pero eso no es lo peor, está acompañada de personas que no le suman, al contrario, le restan a su proyecto todos los días, y a pesar de eso, los sostiene en sus cargos, por una sencilla razón, la gobernadora no confía en nadie que no sea su círculo de amigos y aliados, aunque su gobierno se desmorone ante sus ojos por las malas decisiones de ella, y las malas prácticas de algunos de sus colaboradores sean motivo de escándalo, no habrá cambios, se pierda lo que se pierda.