Los servicios de IMSS Colima operarán con normalidad durante festividades de Navidad y Año nuevo

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer a la población derechohabiente que el 25 de diciembre y 1 de enero se prestarán de manera normal los servicios de urgencias médicas y hospitalizaciones.

A través de un comunicado la institución de salud en el Estado destacó que el Instituto mantendrá guardias médicas y de enfermería en sus servicios hospitalarios como cada fin de semana y en caso de una urgencia real desde el punto de vista clínico-médico, que representa un riesgo para la vida, los servicios del IMSS operarán con normalidad.

Resaltó que los pacientes hospitalizados por diversos diagnósticos serán atendidos por el personal médico y de enfermería, que de manera comprometida se quedarán de guardia.

Las unidades que contarán con servicio de urgencias en Colima son: el Hospital General de Zona (HGZ) No. 10 de Manzanillo; el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 4 de Tecomán y el HGZ No. 1 de Villa de Álvarez.

Por último, añadió que es importante que las personas tomen conciencia de la responsabilidad que conllevan estas fiestas decembrinas, por lo que deben tomar en cuenta algunos puntos como evitar el uso de pirotecnia, no manejar en exceso de velocidad o bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, de lo contrario podrían suscitarse graves accidentes.

Así como seguir respetando las medidas preventivas de bioseguridad, como el uso de correcto del cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o sanitización con alcohol en gel al 70% y sana distancia de 1.5 metros.