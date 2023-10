Los orígenes de Claudia Sheinbaum

Tarot Político

Carta: El Mago

Por Mayahuel Hurtado Ortiz

El Mago, es el Arcano que habla de los orígenes, es preciso y muestra las ramificaciones genealógicas.

México albergó a 2,000 refugiados judíos de 1933 a 1945, Claudia Sheinbaum dice que sus padres nacieron en México, aunque hay datos diversos, fechas que hay que alinear con los hechos históricos para encontrar una cuadratura, en resumidas cuentas llegaron aquí como refugiados de guerra, pero no son familias originarias de México, es decir, no cuentan con una genealogía de varias generaciones con arraigo mexicano, el motivo principal de los señalamientos que se han intensificando de unos días a la fecha.

Sus padres son Carlos Sheinbaum Yoselevitz Annie Pardo Cemo

se destacaron por ser académicos, investigadores, de ascendencia y costumbres totalmente judías en ambos casos, siendo Lituania y Bulgaria países donde están los orígenes de los padres de Sheinbaum eran Repúblicas Socialistas Soviéticas, por eso la participación activa de ambos en el movimiento de 1968, considerando su afinidad con los movimientos de izquierda en México.

Claudia Sheinbaum al igual que sus padres, es una académica y fue becaria de la Fundación Rockefeller.

Su ex marido es Carlos Imaz Gispert, hijo del reconocido matemático Carlos Imaz Jahnke y de la Bióloga española Montserrat Gispert Cruells. Recordemos que la ex pareja de Claudia Sheinbaum Pardo es fundador del PRD y político mexicano, y nieto del filósofo y traductor español Eugenio Imaz Echeverría, exiliado en México póster a la Guerra Civil. El ex delegado de Tlalpan y ex esposo de Claudia Sheinbaum se vió envuelto en 2004 en un escándalo tras un vídeo que se difundió dónde está recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada.

Del matrimonio con Claudia Sheinbaum, tuvieron a su única hija Mariana Imaz, quién actualmente es becaria de Conacyt. No le interesan los reflectores y al igual que su bisabuelo paterno, se dedica al estado de la historia y filosofía.

Actualmente la ex jefa de gobierno capitalino dió a conocer su noviazgo con Jesús María Tarriba Unger, Doctor en Física por la UNAM y actualmente se desempeña como especialista en riesgos financieros del Banco de México (Banxico). Se sabe poco de sus antecedentes, de sus padres y sus orígenes, lo que si es conocido, es que radicó muchos años en España y fue novio de Sheinbaum Pardo en la década de los 80’s.

Mucho se ha dicho que tuvo una relación sentimental con el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, situación que ha sido desmentida en diversas ocasiones. Lo que si está confirmado es la gran amistad y cercanía con la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, quién ha sido pieza clave para apuntalar su proyecto.

De acuerdo con un acta de nacimiento certifica que Claudia Sheimbaum Pardo nació en la Ciudad de México, (aunque de acuerdo con el libro debería decir Distrito Federal) y el documento solo tiene los primeros apellidos de sus padres, de ahí que los orígenes serán en definitiva el motivo de un debate intenso en próximos días. La oposición no desperdiciará ningún instante para ganar terreno y todos los días sacar una nueva versión de los orígenes de la aspirante a convertirse en presidente de México.

Pero ¿por qué cuestionan a los orígenes de Claudia Sheinbaum? El principal motivo de todos corresponde a la identidad nacional, los mexicanos somos muy celosos de lo que representa a nuestra patria, muy independiente de esa lucha por el rescate de dicha identidad, y a pesar de ser considerado México un país hermano, solidario, humanitario, tenemos aún pendiente asimilar ese tema de la diversidad de nacionalidades, por qué corresponden a otras culturas y a otras costumbres, incluso con el tema de migrantes centroamericanos, pues recordemos que han sido corridos de distintos lugares de México, nuestra idiosincrasia no ha permitido sanar heridas históricas del pasado, mucho menos asimilar contextos de otras naciones. Los mexicanos eligen cada seis años a un mexicano para que los gobierne.

El segundo motivo es el relacionado con la religión. México es una nación donde se practica el cristianismo en sus diferentes expresiones. En México hay 417 mil 603 personas mayores de tres años que hablan una lengua indígena y practican sus costumbres religiosas, de acuerdo con censos el 78% de la población en México es católica, mientras que un 11.2% son protestantes, o cristianos de diferentes religiones, como se les conoce. Y el resto profesan religiones extranjeras como los ortodoxos, los judíos y el Islam para los musulmanes; además de un porcentaje de ateístas, ocultistas y otras sectas o congregaciones. Desde esta perspectiva, la religión y los orígenes de Claudia Sheinbaum Pardo, son motivo de preocupación y de críticas, mismas que se agudizaron cuando fue nombrada Coordinadora Nacional de la Defensa del Voto de la Cuarta Transformación.

El tercero corresponde al tema de género, dónde la pregunta es ¿México realmente está preparado para ser gobernado por una mujer? o fue por qué la moda es que las mujeres ocupen posiciones de poder y toma de decisiones, y es que hemos visto grandes aciertos, pero también casos lamentables y decepcionantes de mujeres como funcionarias, legislando o gobernando y para muestra basta ver el caso de Colima, con legisladoras como Andrea Naranjo, Ana Karen Hernández e Isamar Ramírez, que no han dado el ancho ni han estado a la altura de sus representados, una delegada de programas federales indolente, como lo es Viridiana Valencia, que usa su cargo y espacios para salir con ocurrencias caricaturescas.

No podemos omitir a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, y a las integrantes de su gabinete, especialmente a Rosi Bayardo, Guadalupe Solís, envueltas en escándalos y ellas son las promotoras desde siempre de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, sino que también son las responsables del escándalo llamado “Operación Claudia” descubierto y expuesto por Latinus. Por eso la pregunta ¿Están listas las mujeres? ¿Las que encabezan los grupos de Claudia Sheinbaum en diferentes entidades son personas que pueden ser una buena carta de presentación? Son preguntas.

La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador está entre el 60% y 62% y su marca es garantía de éxito en los próximos comicios electorales de 2024 y aunque está el recurso interpuesto por Marcelo Ebrard, se debe esperar a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún falta mucho para tener los rostros que estarán en las boletas, pero si es importante considerar a los mejores perfiles para que encabecen todas y cada una de las candidaturas, si se equivocan hay mucho riesgo de perder para cualquier partido o coalición, sea Morena, o sea PRI-PAN.

Será un proceso muy complicado y cerrado, dónde todo cuente y todo se observé con lupa, absolutamente todo.

Al tiempo.