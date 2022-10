Los detenidos podrán votar en prisión en 2024

Por: Ángel Durán.

Por fin, a los que se encuentran detenidos en cárceles mexicanas, podrán votar y así de esa manera ya no se seguirán violando sus derechos político electorales de votar, ni tampoco se violará el artículo 18 de la Constitución mexicana, que, específicamente, señala; que el sistema penitenciario se regirá por el respeto de los derechos humanos.

Hasta el día de hoy, ninguno que estuviera en prisión, puede ejercer su derecho de voto, peor aún, hasta no hace pocos años, con el simple hecho de estar sujeto a proceso se perdían todos los derechos político electorales, no podía votar ni ser votado, sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó mediante sentencia, que aunque la Constitución en su artículo 38 fracción II, no permite a los que estaban sujetos a proceso votar, esta autoridad de justicia electoral permitió que a través de una interpretación progresista, que todo aquel que estuviera sujeto a proceso penal pero que estuviera en libertad si lo podría hacer; Sin embargo, se seguía violentando el artículo 18 de la Constitución mexicana, pues este artículo señala que el sistema penitenciario debe tener su base en el respeto de los derechos humanos.

Los actores dijeron que al no dejarlos votar se les violaban la Derechos contenidos en los “artículos 1°, párrafos primeros y segundo, 35 fracción I, 38, fracción II y 20, Apartado B, fracción I, constitucionales, en relación con los numerales 14, párrafo segundo y 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues mientras no haya una sentencia condenatoria los tienen que dejar votar.

Éste fue un reto para el INE, ya que de acuerdo a nuestra legislación mexicana, más bien, de acuerdo al pensamiento de las autoridades Electorales mexicanas, no se permite votar a quienes están detenidos, pero los quejosos, le pidieron al INE, les diera su credencial para votar con fotografía y a parte estableciera los mecanismos en la prisión, así como una urna para que ellos pudieran votar; el Instituto Federal Electoral les negó rotundamente su solicitud y no conformes, elevaron su queja ante la Sala Superior, haciendo la misma petición, “queremos que le ordenen al INE nos de la credencial para votar y pongan una urna en la prisión donde estamos presos para poder votar“

La Sala superior le dio entrada a la demanda y la identificó con el número de expediente: SUP-JDC-352/2018 Y SUP-JDC-353/2018 ACUMULADO y resolvió diciendo que tenían razón los actores, por que la doctrina judicial señala que, mientras no haya una sentencia definitiva, aún los que están en prisión, tienen derecho a votar, debido a que están amparados por la presunción de inocencia. Y también le ordenó al INE, que en una primera etapa, tiene que garantizar, que los presos puedan votar, además le ordena que antes del año 2024 implemente un programa para que todas las personas que estén en prisión voten.

Igualmente se le da vista a los congresos locales y a todas las autoridades del país, para que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, den cumplimiento a este ejecutoria.

Esta resolución es muy importante, pues, fíjese usted, una sola sentencia puede evitar que se sigan violando derechos humanos, vinculando a cualquier autoridad, que por su naturaleza tenga que intervenir en estos asuntos, aunque no haya sido parte del juicio, para evitar se sigan violentando los derechos humanos, en este caso el derecho a votar personas que estén detenidas sin haber sido condenadas. ¿Usted qué opina? Interesante, ¡no!, actualmente y a casi cuatro años de aquella sentencia ya se ha avanzado mucho, ya se hicieron pruebas en 2021, todo salió bien y se espera que para 2024 sea un éxito. Vea el informe del INE:

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123458/ccoe-19se-20-08-2021-p10.9-informe.pdf?sequence=1&isAllowed=y

www.angelduran.com