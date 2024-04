Los de enfrente me señalan y descalifican, pero eso no me distrae: Locho Morán

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El candidato a diputado federal por el Distrito I de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena-PT-Verde, Leoncio Morán Sánchez, opinó que no le distrae el que sea atacado por “los de enfrente”.

Manifestó que el pacto de Civilidad recientemente firmado por los partidos políticos con el IEE y el INE son necesarios, pero las campañas van más allá de lo que se firma.

“Todos los días hacia mi persona los de enfrente señalándome y descalificándome pero la verdad eso para mi no me distrae, pero es una constante, los de “enfrente” están apanicados, apabullados porque saben que vamos a ganar y que Colima estará gobernado mayoritariamente por Morena”.

Morán Sánchez hizo el llamado a los y las actores políticas que lo atacan a que se serenen y se tranquilicen ya que cada quien es responsable de lo que habla y dice.

“Hay quienes ni siquiera conozco y hacen señalamientos, que ni me conocen ni los conozco, (…) no me distraigo no voy a detenerme a voltear hacia atrás, hay que voltear hacia adelante y construir lo mejor para Colima”.

El candidato de Morena-PT-Verde agregó que será un diputado cercano y que legislará sin distingo de colores partidistas.

DEBATE AL INE

Por otro lado, ‘Locho’ Morán dijo que está abierto al Debate anunciado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Obviamente dentro de la estrategia propia de mi campaña., haya que valorar de qué forma, condiciones y circunstancias, pero siempre estoy abierto a debatir, siempre lo he hecho y he ganado”.

A MIS CONTRINCANTES NO LOS VEO NI LOS OIGO

Morán Sánchez refirió que a sus contrincantes políticos “no los ve ni los oye”, además que no sabe quiénes son.