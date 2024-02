LOS CHAPULINES NO TIENEN CONVICCIÓN NI IDEOLOGÍA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Para el ex gobernador del estado Ignacio Peralta Sánchez todos los chapulines priístas que han brincado a otros partidos no tienen convicciones ni ideología propia, y agregó, no tengo una buena opinión de ellos, jamás he renunciado al PRI y toda mi vida he pertenecido al partido, aunque algunas veces me ha puesto a prueba,( refiriéndose a la senaduría que una vez le arrebataron), pero sigo firme sin doblarme, porque pertenecer a un partido no es por tener ambición de poder, sino porque se cree en su doctrina y en su ideología, así lo afirmó en marzo del 2015 cuando cientos de priístas renunciaron para apoyar a otros partidos y candidatos, más sin embargo en nada le afectaron, pues logró la gubernatura.

En la columna pasada advertimos aquí que ya habíamos entrado a la temporada de las plagas políticas con la posible aparición masiva de las y los denominados chapulines generación 2024, pero la nueva temporada traen algo más novedoso, montan un verdadero show político para generar más emoción e impacto por tantas señales que mandan como si fueran semáforos, aunque debemos respetar sus decisiones porque son personalísimas, lo que sí se ven mal es que pretendan justificarse para brincar a otros proyectos por conveniencia personal o por pactos bajo la mesa, pero culpando y dañando a sus propios partidos después de que ganaron por ellos, lo que por lógica les genera un boomerang político o una reacción en su contra que les afectará tarde que temprano por la misma gente que votó por ellos.

CONFLICTOS EN MANZANILLO CON MORENA Y EN EL PRI Y PAN EN LA CAPITAL

Actualmente es difícil engañar a la gente cuando se observan estrategias mediáticas muy burdas, en donde algunos actores políticos además de traicionar a sus partidos y a sus dirigentes pretendan golpearlos mediáticamente, después de que por dichos partidos lograron dichos cargos, por tal motivo, hemos repetido aquí, que la sociedad generalmente rechaza este tipo de manejo político que está pasando en el puerto de Manzanillo con la alcaldesa Griselda Martínez quien dice que le violentaron sus derechos electorales al marginarla y no darle oportunidad de otra nueva candidatura así como a Martha Zepeda, pero el problema según el escenario que vimos fue que el pleito con la gobernadora Indira Vizcaíno y su partido prácticamente ellas lo comenzaron. Lo mismo ocurre en la capital con el show mediático montado para una simple renuncia anunciada de Margarita Morena desde hace más de un año hacia el partido naranja, el MC, con sus múltiples señales y coqueteos políticos, porque ese partido localmente está atrapado por un grupo de expriístas que proyectaron en su favor la sucesión estatal para el 2027, simplemente hoy cambiaron de camiseta, pues sabemos que los partidos no se sujetan a las personas desde hace muchos años, aunque renunciar y proyectarse en otros es un derecho político ciudadano.

LAS RENUNCIAS A LOS PARTIDOS

Las renuncias a los partidos por la gente identificada con los liderazgos es ya una tradición, los liderazgos que van a renunciar operan llevándoles sus escritos para que firmen y publiquen los que los liderazgos quisieron denunciar, pero recordemos dos cosas, cada alcalde conforma sus estructuras políticas municipales y ellos se sienten comprometidos y presionados no firmar, pero la renuncia oficial a un partido es diferente y la mayoría no lo hace, solo es un show mediático, la realidad siempre son la gran mayoría los que se quedan con su partido, tal como lo afirmó el propio Nacho Peralta.

LOS DIRIGENTES DE MORENA Y EL PRI y EL PAN DEBEN SACAR LA CABEZA

Consideramos que tanto Morena como el PRI y el PAN deberían sacar la cabeza sus dirigentes estatales y dar una explicación en ambos casos, tanto de lo que sucedió realmente en el puerto de Manzanillo con Morena y cuál fue el verdadero conflicto de la salida de Margarita Moreno porque ella dio su versión culpando a los hombres de la dirigencia estatal, falta la versión de los partidos, ambas denunciaron violencia de género, lo hizo también Griselda Martínez culpando además del partido que supuestamente la expulsó sin ser cierto, porque el mismo presidente nacional Mario Delgado la desmintió de su expulsión. Hay mucho enredo entonces ¿Quién dijo que fue expulsada?

¿SERÁN IGNORADAS AMBAS POR SUS PARTIDOS?

Aunque es una obligación moral que informen los dirigentes estatales de Morena y el PRI y el PAN, es probable que ninguna dirigencia estatal salga a dar una conferencia de prensa para explicar la salida de amabas mujeres de esos partidos, porque vemos que ni los Comités Nacionales de los partidos explican las renuncias de los gobernadores, ni las toman en cuenta, menos lo harán de dos alcaldesas de un estado tan pequeño como Colima, y quizás no lo hacen para no engancharse en continuar sus estrategia mediática de estos liderazgos con los dimes y diretes para su beneficio, pero lo que sí estamos seguros es que ambas mujeres son activistas y combativas, pronto ambas renunciarán a sus alcaldías si es que deciden realmente entrarle de nuevo al ruedo político estatal del 2024 y en las urnas veremos la realidad, pero ojalá sus estrategias sean para un mejor desarrollo democrático.

