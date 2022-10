Llama Beatriz Paredes a articular un gran frente nacional para defender la democracia

*Subrayó que “la única posibilidad de victoria es que trabajemos y vayamos juntos” *La Senadora del PRI participó en la primera jornada de los “Diálogos por México”, organizados por la dirigencia nacional del tricolor.

México.- A mis correligionarios, pido la estatura que han tenido en otros momentos; no es etapa de ambiciones personales, sino una que requiere la entrega de todos para articular un gran frente nacional, para defender la democracia, afirmó Beatriz Paredes Rangel, Senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Al participar en la primera jornada de los “Diálogos por México” organizados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, que encabezan el Presidente Alejandro Moreno y la Secretaria General Carolina Viggiano, Paredes Rangel aseguró que es imperativo que los priistas sean “muy acertivos”, porque “no hay margen de errores; la única posibilidad de victoria es que trabajemos y vayamos juntos”.



En el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional del PRI, sostuvo que se requiere “empujar las enormes potencialidades de nuestro país y desplegar las alas que impulsen nuestro crecimiento, para que la grandeza de México se recupere”.



Debemos constituirnos en una verdadera opción, indicó, pero “primero el plan, luego el hombre”, dijo al parafrasear a don Jesús Reyes Heroles, el ideólogo priista con el que destacó que se identifica.



La exgobernadora de Tlaxcala puntualizó que “nos pronunciamos por integrar un gobierno de coalición, que garantice que nuestra alianza no solo sea electoral y legislativa, sino gubernamental”.



Añadió que “nuestra propuesta y visión, tendrá que contrastarse y concertarse con cuadros y líderes, así como con la propuesta diversa de la sociedad civil”.



La Senadora Beatriz Paredes también se pronunció por la construcción de “un programa social demócrata”, que reconozca las necesidades del pueblo, por lo que dio la bienvenida a “los aspiracionistas”, y apuntó que hay que “alcanzar el bienestar para todos, sin excluir a nadie”.



Se necesita, afirmó, asumir un profundo amor al país y enfrentar los riesgos, así como impulsar un pacto por la seguridad y la no violencia, por la estabilidad de las regiones y la prevalencia del Estado de Derecho en el país.



En materia de economía, remarcó que se requiere “una política centrada en la gente y para alcanzar el bienestar de la gente”, y contrastó esta situación con el cero crecimiento de nuestro país.



El crecimiento del sexenio, explicó, a la fecha es negativo, al delinear el escenario de la política económica de la actual administración. Al respecto, consideró necesario un gasto eficiente, la vigencia del Estado de Derecho y la certidumbre para la creación de empleos, entre otros aspectos.



En el evento estuvieron presentes integrantes del CEN y de la Comisión Política Permanente, delegados en los estados, líderes nacionales de sectores, organizaciones y organismos especializados, dirigentes estatales y municipales, gobernadores y exgobernadores, senadores, diputados federales y locales, así como alcaldes.