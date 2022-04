Ley de Revocación podría aplicarse en los estados: Morena Colima

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La delegada política del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Colima, Maritza Rubí Cortés Mercado, dijo que la Ley de Revocación podría aplicarse en los estados.

«Aunque esté establecido cuánto tiempo permanece un gobernante en el poder, la Ley de Revocación servirá para hacer réplica en los estados donde se acepte, obviamente tenemos que ver las condiciones jurídicas», agregó.

Expresó que se tendrá que hablar con las y los diputados y analizar de qué manera se puede aterrizar al estado.

«Pero sin duda alguna, siguiendo la lucha del movimiento de izquierda, se tendrá que hacer y replicar en los estados de la República”, agregó.

Por otro lado la delegada en funciones de presidenta se dijo contenta y satisfecha con la exitosa participación de las y los colimenses, “pues a pesar de la negativa del INE a instalar la totalidad de las casillas de una elección normal, hubo una muy buena participación, 86 mil 563 votos. Si lo comparamos con las elecciones de los neoliberales (la coalición registró 81,487 votos en 2021), incluso los rebasamos aun teniendo apenas un tercio de las casillas. Estoy convencida que si se hubieran instalado el cien por ciento, hubiéramos superado la votación del 2018, por arriba de los 150 mil votos para el respaldo a nuestro presidente”, dijo.

Cortés Mercado señaló que el movimiento continúa haciendo historia, pues el resultado de este ejercicio superó los votos obtenidos por Vicente Fox y Felipe Calderón en las elecciones de 2000 y 2006. “No se llegó al 40% de la lista nominal pero tenemos un precedente importante de hacer valer, como bien lo dice nuestro presidente, que el pueblo pone y el pueblo quita. En Colima estamos convencidos que amor con amor se paga”, agregó.

Por su parte, Dulce Huerta Araiza, Enlace Operativa Territorial de morena, informó que Colima se ubicó en el lugar 16 en la tabla nacional de participación ciudadana en todo el país. “Seguimos en la fiesta nacional de la democracia, fue un gran reflejo de que el pueblo unido y organizado puede salvar al pueblo. Se vienen cosas muy importantes, seguimos siendo la fuerza única en todo el país para la transformación, pese a las diferentes trabas que hubo durante todo el trayecto de la revocación, inclusive se duplicaron los votos de la consulta del Juicio a Expresidentes”, expuso.

Y es que Huerta Araiza consideró que a pesar de los esfuerzos de algunos actores políticos por inhibir la participación este 10 de abril, “fue todo lo contrario, tan es así que todavía tenemos la marca en el pulgar, y el flujo de las personas en fila estuvo bastante concurrido”, refirió.

A pregunta expresa, Dulce Huerta afirmó que hasta este momento no hay un partido que iguale a morena, “es algo histórico. Este movimiento se ha caracterizado por promover la participación ciudadana y esto es muestra de que millones de mexicanos y mexicanas están contentos con los resultados del presidente, pues en tan solo tres años ha aumentado sus niveles de aprobación”.

Finalmente, el secretario general del CEE de morena, Mauricio Bretón González, afirmó que este ejercicio de democracia participativa es un momento histórico para el país “porque justamente a partir de ahora ya no hay pretextos para que no se haga la revocación de mandato, es decir, el ejemplo lo puso el presidente y a partir de este momento, todos los que opten a un cargo de elección popular tendrán que someterse a esta disciplina, la disciplina del pueblo porque no es de nadie más, el pueblo pone, el pueblo quita”.

Respecto a quienes llamaron a la población a no votar en la consulta de este domingo, Bretón González aseveró que “evidentemente están en contra de la democracia, porque este es un tema totalmente relacionado con la democracia participativa del país, y el que llama a que no se participe un ejercicio democrático, pues evidentemente está en contra de la democracia, y los ciudadanos han percibido esto”.

Para el secretario general, si no hubo mayor votación en el país, fue porque no hubo más casillas, “y que la gente se traslade de un sitio a otro, es muy complicado. Pero si la gente no fue a votar, no fue porque le dijeran ‘no votes’, sino porque la casilla le quedaba muy lejos y le suponía un gasto que, en este momento, no es fácil sortear.

Entonces, quedémonos con eso, con los resultados y con la lección. Los otros partidos deberán tomar nota de ello y de la lección de democracia que se dio ayer en Colima y en todo el país”.



