León Alam pide comunicación directa con Margarita Moreno para convenios y analizar tema de laudos

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, solicitó a la alcaldesa Margarita Moreno Gonzalez tener un diálogo directo para analizar el tema de los laudos que se deben otorgar a trabajadores.

“Quisiera enviarle un mensaje directo para en esta semana nos pudiéramos reunir y escuchar su posicionamiento para llegar a un acuerdo, por que de lo contrario vamos a regresar los documentos al despacho jurídico para que siga su procedimiento y esperar que el amparo sea resuelto, y ya no tendríamos acuerdo, sino nos iríamos al dictamen final que dé el juez federal de cobrar el adeudo tal como viene el laudo”.

León Alam se pronunció a llegar a un buen acuerdo y no desequilibrar las finanzas del ayuntamiento, en busca de que trabajadores crezcan; sobre todo aquellos que tienen un nivel 16, que fue impuesto por el ex alcalde Héctor Insúa, y que se encuentran en un tabulador no aprobado por el Sindicato.

Expuso que esta reunión es urgente y necesaria, ya que también hay otros temas tales como las sindicalizaciones e incremento salarial pendiente, por lo que se deben hacer convenios.