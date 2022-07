Laura Montes denuncia ‘aviadores’ en el ayuntamiento de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Anoche, durante una sesión de Cabildo, la regidora priísta denunció que en la dirección de Servicios públicos existen 3 personas que cobran sin laborar a los que que consideró “aviadores” y advirtió que este caso será presentado ante las instancias correspondientes.

Ante la presencia del director de Servicios públicos, Germán Pérez, la regidora Laura Montes reveló que las personas identificadas como Eduardo Guzmán Sánchez, Carlos Antonio Pérez Torres y Jonathan Quiroz Galvez, están adscritas a servicios públicos pero no se presentan a trabajar.

“Quiero hacer público ante la sociedad tecomense que Eduardo Guzmán Sánchez está cobrando como inspector con un sueldo de 7 mil 483 pesos en la dirección de servicios públicos y en su centro laboral no se presenta, Carlos Antonio Pérez Torres cobra como jefe de aseo 5 mil 877 pesos y en su centro de trabajo no lo conocen, Jonathan Quiroz Galvez cobra como supervisor de aseo 6 mil 162 y en su centro de trabajo dicen que no trabaja ahí”.

Laura Montes continuó: “hay una empresa familiar de la directora de Atención Ciudadana Maestra Amparo Arreola, porque ella cobra como directora de atención ciudadana, su esposo también colabora su hija también cobra en el DIF municipal y ahora aparece el yerno porque Jonathan Quiroz Galvez es yerno de la Directora de Atención Ciudadana”.

Ante estos casos revelados, la regidora Laura Montes solicitó a la secretaría del ayuntamiento dar seguimiento a los hechos denunciados en la sesión de Cabildo, “quiero decir que voy a exhibir ante la controlaría la escritura pública no. 8549 que contiene una acta de fe de hechos que la solicité donde comparecimos a la dirección de servicios públicos y que nos atendió José Luis Martínez donde nos da testimonio de lo que aquí plasmó la Licenciada Clarisa Llerenas Rodríguez, notaria adscrita”.

Ante esta denuncia, el alcalde Elías Lozano anunció que existe toda la disponibilidad de su administración de que se llegue hasta las últimas consecuencias.