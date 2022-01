Lamentable que Tecomán sea el único municipio que no tenga presupuesto de egresos: Roberto Verduzco

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El regidor por Movimiento Ciudadano, Roberto Verduzco Espinoza, señaló que hasta el momento no se ha convocado a ningún regidor para analizar el presupuesto de Egresos 2022, por lo que indicó que ante esta situación probablemente tendrán que turnarlo a la Comisión de Hacienda o pedir una prórroga, “donde podamos revisarlo, porque no podemos aprobar algo que no está analizado, al menos nosotros los de oposición no podemos votar algo que no conocemos”.

Asimismo, recordó que el pasado 19 de noviembre del 2021, solicitaron mediante un oficio para que se incluyeran a los regidores de oposición en la elaboración del documento; «no obtuvimos respuesta, estamos esperando a nuestra compañera Laura, presidenta de la Comisión de Hacienda, para ver qué procede en estos casos».

Dijo, que es muy importante la participación de todos ya que existen temas muy fuertes que afectan al municipio, como el caso de la Planta de Tratamientos de aguas residuales, la deuda millonaria con el Sindicato, Laudos que se tienen que cubrir, servicios públicos deficientes, alumbrado público, entre otros.

Roberto Verduzco señaló que entre la participación del cabildo «enriqueceríamos mucho ese tema del presupuesto, porque buscaríamos la forma de hablar, de gestionar, es algo que yo señalé mucho en campaña, y ver las formas de cómo podemos ir haciendo pagos al personal que se les debe».