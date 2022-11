La Panga

Por: Mayahuel Hurtado

Ayer durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en su papel como mandatario nacional vino a defender a la gobernanadora Indira Vizcaíno Silva, pero ¿de qué? si ha tenido todo el respaldo del gobierno federal para realizar un buen trabajo y llevar a cabo la Cuarta Transformación, pero los hechos demuestran que se ha equivocado una y otra vez.

Hacia quien va dirigida esa defensa de la frágil mandataria ¿A sus críticos que no estuvieron ayer en la rueda de prensa? ¿A los ciudadanos inconformes por sus decisiones? ¿A los familiares de los desaparecidos que desesperados bloqueron vialidades principales y accesos carreteros?

El presidente AMLO está mal informado, en nuestra entidad la violencia delincuencial se ha recrudecido, mientras su gobernadora tiene la cifra histórica más alta de escoltas y seguridad de los últimos sexenios, por lo menos en nuestra entidad. Y mientras los ciudadanos de a pie caminamos con la bendición de Dios 🙏

El presidente no está enterado que la economía está estancada, el puerto sin solución real a sus problemas acorde a la importancia a nivel América latina que aún conserva, porque no funcionó la estrategia de que personal de la Secretaría de Marina administre los puertos, sin embargo la familia logística realiza grandes esfuerzos para que sea un puerto competitivo, a pesar de no tener vialidades suficientes, seguridad, y terminar de armonizar la relación puerto-ciudad.

Ya ni mencionar un sector turístico y pesquero en el olvido total, todo se quedó en promesas, en la quimera de que Manzanillo sería el epicentro de la Cuarta Transformación.

En Colima son reprimidos y encarcelados los familiares que desesperados buscan a sus familiares desaparecidos, pero se olvida la gobernanadora Indira Vizcaíno que su padre junto a su protegido Vladimir Parra bloquearon el acceso al recinto portuario y condenadon la petición de la familia logística de que se sancionarán fichas acciones.

Ha demostrado que no cumplirá sus promesas de campaña, la principal de llevar a juicio político a ex gobernanadores, especialmente Nacho Peralta y todos los que arruinaron económicamente al estado.

Usted presidente podrá estar contento con «el trabajo» de Indira Vizcaíno, con los pésimos resultados en materia de seguridad y con sus traiciones a los fundadores de Morena en la entidad, esos que durante décadas le fueron fieles a usted y hoy les dió la espalda, pues no debe olvidarse que en la pasada elección a Consejeros pasó exactamente lo que usted dijo en «La Mañanera» acarreo y manipular la elección, gente que comete perjurio por qué siendo de otros partidos y sin renunciar a ellos, votaron en la elección interna de Morena, esos que visten finas ropas y viven con lujos, esos de la Mafia del poder que tanto señala usted y que están en puestos clave en el gobierno que encabeza Indira Vizcaíno.

Usted podrá estar feliz, pero le aseguro que miles de colimenses no y lamentamos mucho sus comentarios de ayer en la rueda de prensa.

Sabemos que las preguntas fueron dirigidas, bastante cuidadas, incluso eran elogios ¡No insulten la inteligencia de los colimenses!

La discapacidad moral y de la conciencia de quienes «informan o comunican», es lo que más me preocupa, por qué no se puede tapar el sol con un dedo no se puede disfrazar la realidad, ni borrar la sangre y el dolor que la violencia ha dejado en los hogares de nuestro estado.

Definitivamente señor presidente, usted habla de otra entidad, no del Colima que sufre, sino de la Nuestra Colima que vive en la mente de la mandataria que tanto elogia y defiende usted.

Ayer con sus declaraciones se dió un balazo en el pie y aunque tiene muchos seguidores, quiero decirle que la gran mayoría de ellos, han sido agraviados por la que usted ensalzó y victimizó públicamente ayer.

Con el debido respeto, que no se pretendan tapar los errores garrafales que Indira Vizcaíno ha tomado en este primer año de gobierno, las designaciones para ocupar cargos, el nepotismo tras no brat a familiares, la falta de capacidad al dirigir una entidad, también es corrupción, así como grave es mentirle al pueblo al prometer en campaña lo que en un año no hemos visto, por ejemplo, el juicio político para el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez y los integrantes de su gabinete.

Desde esa promesa rota, comenzamos mal.

La más clara muestra del descontento, es el programa Colibecas, entrega de apoyos escolares en preescolar y primaria y computadoras para secundaria, dónde poco más de 20 mil equipos regalados no fueron capaces de mejorar su calificación en el ranking de gobernadores y en las encuestas recientes realizadas por Mitofsky.

Bueno ni en sus redes sociales se percibe esos likes o comentarios de los ciudadanos sobre el tema, lo que abunda en las cuentas de redes sociales de la gobernanadora son los comentarios de sus empleados, unos voluntarios y otros obligados, y también los perfiles falsos llamados «trolls» creados para hacerle el caldo gordo y generar entre 170 a 260 likes en cada publicación y con comentarios controlados, son visibles los que adulan y eliminados o restringidos los que cuestionan el gobierno de Indira Vizcaíno.

Este control continúa en los medios de comunicación externos pagados por el gobierno del estado o federal, dónde se censuran de inmediato los comentarios desfavorecedores de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Colima.

Cabe destacar que he denunciado públicamente sesgo informativo, así como extrañas situaciones para que las publicaciones aparezcan por debajo del Feed.

En un año de gobierno de Indira Vizcaíno los resultados no son buenos ni alentadores, así el presidente López Obrador la eleve en brazos, la tenga en una alta estima, o en un pedestal, los colimenses en un porcentaje considerable, opinamos muy diferente. Ni Cuarta Transformación, ni justicia social y mucho menos justicia y gracias para los obradoristas.