El recuento de 2021 / Un acierto la Directora de Movilidad/Se esperan más cambios en dependencias/ Griselda VS Pico

Por Mayahuel Hurtado

A escasos días de que concluya el año 2021 el recuento de los daños de la administración pasada y otras sigue siendo atroz. A la gobernadora Indira Vizcaíno Silva no sólo le tocará restaurar la unidad y confianza de las y los colimenses, sino que además, hacer frente al socavón financiero que le heredara José Ignacio Peralta Sánchez, que a decir verdad es la suma de varios sexenios anteriores de pésimos manejos de las finanzas públicas, que tuvieron en la incertidumbre a más de 20 mil trabajadores estatales, por la falta de recursos para cubrir los pagos.

Esos definitivamente deberán ser los puntos finos que la gobernadora deberá atender para que, en su administración, ninguna cabeza de oficina, sea grande o sea chica, pero ningún titular designado, esté vinculado con el pasado desastroso que tanto daño le ha hecho al pueblo de Colima. Es decir, el escauteo para elegir cada puesto deberá ser cuidadoso, primero sin vínculos con actores del pasado señalados en Colima por corrupción, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, entre otros y es que los ex gobernadores se acercan con piel de ovejas, para que “los mismos de siempre” los serviles y leales a quien los puso en el pasado, estén cuidando cada paso y decisión de la gobernadora Indira Vizcaíno, para mantener esa red de filtración y complicidades, a través de esposas, maridos, hijos, compadres, amigos, parientes, amantes, novias y hasta novios.

Como recomendación a priori, debe quitar y tener bajo revisión a todos aquellos que durante un sexenio o más han trabajado en área financieras o en aquellas donde se hace uso de los recursos públicos, manejo de personal o representa la figura del gobierno en cada municipio. Y es que sí hay mucha gente valiosa en la 4T con las credenciales suficientes para ocupar diversos cargos, así que la gobernadora deberá ser firme en las decisiones que tome en torno a cada titular de las dependencias, porque ahí nos demostrará si realmente hubo una transformación y la alternancia llegó a gobernar a nuestra entidad, o de lo contrario nos daremos cuenta con tristeza, que hay pactos políticos con prorroga perpetua; es decir, que las mismas familias, y sus mismos allegados estarán en la esfera del poder. Llegó la hora de demostrar que la Cuarta Transformación tiene valiosos elementos para que el próximo año, comiencen a trabajar con el pie derecho.

Y es que sería fatídico ver a personas que moralmente y políticamente son incongruentes a la Cuarta Transformación y a los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador; y esas mismas personas hoy aspiran a ser titulares de alguna de las oficinas de gobierno estatal en los diferentes municipios, aún cuando los excesos como sobresueldos, dobles o triples plazas, y un historial dudoso los persigue. Recordemos que después de la gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León, que hizo un sexenio memorable, pulcro, honesto y de resultados; desde el sucesor de ella y hasta el último gobernante priísta y sus funcionarios, ni a cuál irle.

Tratar con ellos y con el diablo, es prácticamente lo mismo. Por eso están desesperados generando tensión para que la gobernadora IVS ceda algunas posiciones de poder de algunas dependencias ¿Lograrán su perverso cometido? Es pregunta.

Pero para ejemplo de las buenas decisiones tengo a la Directora de Movilidad del municipio de Manzanillo, una mujer humilde, trabajadora, que sin distingo alguno brinda un trato con calidez y calidad humana a quien visita las oficinas en Manzanillo. Acudí a realizar un trámite y fui atendida con mucha cordialidad, respeto, pero sobre todo con eficiencia. Es por mucho una mujer identificada con la Cuarta Transformación que le gusta servir y lo mejor, su dependencia es modelo en trámites y servicios.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: en el ultimo jalón, los ex gobernadores de Colima, Elías Zamora, Fernando Moreno Peña, Carlos Flores Dueñas, entre otros, están presionando muy fuerte para que sus familiares y allegados, conserven no sólo sus empleos, sino sus puestos en las diferentes dependencias de gobierno del estado. Pero lo que corresponde salomónicamente es que primero asimilen que perdieron la elección, que sean congruentes, ya que despotricaron hasta cansarse de la hoy gobernadora, y cómo no comulgan ni con sus ideales, con su proyecto de gobierno, ni con la Cuarta Transformación ni con los ideales del presidente; simplemente muestren un gramo de vergüenza y presenten su renuncia con carácter de irrevocable. De lo contrario serán los pies que se metan para que esta nueva administración tropiece. Y sobre todo aquellos parientes y cercanos de ex gobernadores en oficinas de finanzas, materiales, inventarios y compras, ahí está la verdadera fortuna de procedencia poderosa.

REMO: la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez fue al acto académico de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTEM) y lanzó un mensaje claro, fuerte y cierto, en primer lugar habló de la importancia de que los egresados sean éticos y profesionales, pero además dijo “que aún se están rompiendo inercias, de lo que por muchos años se enquistó en el país, de personas que ocupaban los cargos públicos y que solamente pensaban en su propio enriquecimiento y en la corrupción, ahora miren cómo está el país, por eso les pido que donde quiera que estén, se conduzcan con principios, viendo por el bien colectivo, más colaboracionistas, más competitivos” y pues viene la parte en que intervino el aún Rector de ADN priísta hijo político de Fernando Moreno, me refiero amable lector, lectora a Francisco “Pico” Zepeda, que hizo mutis a los señalamientos de la alcaldesa y se desvivió en halagos para las acciones de Griselda Martínez, tanto de alumbrado, Capdam y otros apoyos en beneficio de la comunidad Universitaria, bueno poco le faltó para alzarla en hombros. No cabe duda que después de perder una elección y querer salvar el pellejo de él y su combo de holgazanes vividores como el leguleyo que se cree influencer, ahora les hace no sólo patear el pesebre, sino hablar maravillas de quien denostaron a diestra y siniestra en el pasado inmediato, ¡Viva la política, la demagogia y el amor!

REMITO: mañana es día de los Santos Inocentes, espero que a los colimenses no nos toque recibir una noticia como que regresa Nacho Peralta y Carlos Noriega a dirigir las finanzas en el estado o que Jaime Flores de nuevo estará en Educación, entre otros ex secretarios que serán recordados no precisamente por haber sido los mejores en la historia de la entidad.