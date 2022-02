La lucha por cambiar al STJE sigue

Por: Ángel Durán.

La lucha sigue, por parte de 14 organizaciones civiles; entre ellas, la mayoría de abogados y abogadas colegiados, y se tiene conocimiento que se han agregado otras decenas más; para aportar a ese movimiento NO MÁS LETARGO, movimiento que tiene como objetivo, hacer que el sistema de justicia colimense cambie, a un sistema judicial eficiente, que trabajen con celeridad, que sus juzgadores atiendan amablemente, que las designaciones de magistrados, jueces, actuarios, secretarios y todo el personal, se haga a través de procedimientos transparentes pero principalmente que jueces y magistrados, se ganen los cargos a través de méritos y capacidades y no de forma discrecional.

Esta lucha que, de carácter social se inició desde el 13 de diciembre de 2021, ha ido incrementando y ganando empatía entre la comunidad jurídica y la sociedad; ha habido acercamientos con organizaciones civiles locales, nacionales y poco a poco va ganando terreno, pues el objetivo principal es, la conjunción de diferentes pensamientos, que hoy ha logrado, poco a poco consolidarse y unirse con un solo objetivo, que no es otra cosa más que, la lucha por la eficiencia del sistema de justicia local ante la arrogancia de sus magistrados y magistradas.

El 8 de febrero a las 10:00 horas de 2022, este movimiento nuevamente estará en la explanada del poder judicial, donde expondrán, las acciones que se han llevado a cabo, desde el primer evento del 13 de noviembre del año pasado, aparte de haber publicado un manifiesto judicial con tal fin, y entregado al mismo poder judicial, éste, en vez de tratar de resolver el problema con quienes quieren hacer eficiente se poder judicial, al contrario, el presidente y los demás magistrados y magistradas, a toda costa han intentado y así lo siguen haciendo, minimizar las protestas; pues es bien sabido de los privilegios que goza el cuerpo de las magistraturas y por eso a toda costa, tratan de restar el impacto que genera este movimiento.

Sin duda, esas acciones de desdén y de soberbia, que representa el pensamiento de las magistraturas del poder judicial, no desaniman a los integrantes del movimiento NO MÁS LETARGO; este movimiento está integrado como ya se decía, por organizaciones de abogados y abogadas y otras, de la sociedad civil, que antes nunca se habían juntado con estos objetivos, incluso, la mayoría con diferentes ideologías, pero en este caso y tras los efectos de la pandemia, donde el poder judicial, aun desarrollando una actividad esencial, como es la de impartición de justicia, desafió a la comunidad jurídica, cerrando sus puertas y dejando de trabajar casi totalmente y esto provocó enojo y reclamos, tanto de la comunidad jurídica, como de la propia sociedad, y por eso se inició este movimiento.

Sin embargo, se seguirá luchando, no nada más recalcando la ineficiencia del poder judicial del Estado, ya que esto es socialmente conocida; sino más bien, pugnando, porque el sistema judicial local, haga un cambio en la aplicación de la justicia y que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, principalmente el derecho de dar justicia a la sociedad, de manera autónoma e independiente, que sean buenos juzgadores y que realmente la comunidad jurídica pueda trabajar libremente sin retardos, sin condicionantes, sin empatía entre el servidor público y la clase litigantes, que no haya privilegios, que haya celeridad, que se respeten los plazos y los términos que establece la Constitución, en fin, que la justicia realmente sea mejor y que, se resuelvan los problemas legales conforme a lo que establece la Constitución y la ley, pero de manera justa y no que se tenga como una institución de carácter política, en donde la justicia no es igual para todos; ojalá que el intercambio y el diálogo sea el mecanismo de cambio y que esto se logre para el bien de un sistema de derecho constitucional; mientras esto no suceda la lucha continuará hasta conseguir esos resultados.

