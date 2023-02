La Liga Mexicana de Beisbol, ya es negocio

CN COLIMANOTICIAS

México.- La Liga Mexicana de Beisbol está por vivir su cuarto año bajo la dirección de Horacio de la Vega y lo hace como la Liga que más crecimiento ha tenido en México en las distintas aristas que existen en el profesionalismo, como presencia en televisión, en medios digitales y en generación de contenido, con lo que el circuito de verano se convirtió en una nueva y espectacular experiencia de entretenimiento.

“Yo veía que el beisbol tenía un gran potencial. Lo veía dormido, apagado porque no lo veías en medios, en redes y con asistencias que eran buenas, pero que no eran las que se podían tener. (Cuando llegué) lo vi con mucho potencial en las áreas de oportunidad que había identificado”, explicó Horacio de la Vega, presidente de la LMB, en entrevista. “Estamos viviendo una época buena, de mucho crecimiento y que eso no solo impacta a la Liga, también lo ves reflejado en los equipos y eso tiene que ver con un tema de transformación que permea en patrocinios, en asistencia a los estadios, en venta de mercancía, alimentos y bebidas, y empieza a generar un entorno positivo para todas las franquicias de la liga”.

El impacto de la Liga Mexicana ha alcanzado números ‘de pelotero de alto calibre’, ya que, entre otras cosas, se pasó de solo dos contratos de televisión en 2019 a 24 en la actualidad, ahora se tiene ahora siete veces más de lo que se tenía en 2019 en ingresos de televisión y en patrocinios.

Por ejemplo, bajo el nuevo proyecto la LMB ha generado más de 11 mil clips de highlights que aparecen en redes sociales pero que pueden ser usados en televisión, creando un impacto que antes no existía.

De igual manera, al ampliar a los aliados las transmisiones de televisión llegaron a casi 60 millones de personas en la audiencia acumulada, 43 millones en televisión y 16 millones en vías digitales.

Los números no mienten y el crecimiento está trayendo resultados más allá de los esperados, situación que hace que tanto la oficina de la liga como sus equipos no solo estén trabajando para el presente sino que ya están empezando a enfocarse en el futuro, en seguir cambiando para seguir creciendo.

“Estamos trabajando en cómo permeamos con las nuevas generaciones nos hace tener que estar donde ellos están. Debemos de tener el pie puesto ahí para ir viendo cómo transformas tu industria para poder mantenerla en crecimiento, para aumentar el valor de la liga y de los equipos. Si no empezamos a ver en el largo plazo las cosas que están sucediendo en el mercado, en los contenidos y nos quedamos en un deporte tradicional, ahí es donde nos quedamos estancados. Sé que hemos tomado decisiones polémicas como lo de las siete entradas, pero son con un conocimiento de causa en el que si no entendemos que el deporte cambia de acuerdo a las expectativas del aficionado-usuario, el deporte tiende a morir”, explicó.

A manera de resumen, De la Vega explicó que el punto detonante de esta nueva realidad de la pelota de verano de México está en atreverse a salir de donde se estaba y apostar a trabajar en equipo.

Con información de MedioTiempo