La comunicación universitaria

PARACAÍDAS



Por: Rogelio Guedea

Hace unos días rindió su informe de labores la maestra Vianey Amezcua Barajas, coordinadora general de Comunicación Social de nuestra máxima casa de estudios, conformada por cuadro direcciones generales: Radio, Prensa, Publicaciones y Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. Más allá del sin duda trabajo incansable que realizada la coordinación y las direcciones que aglutina, reflejado en una cantidad considerable de boletines de prensa, entrevistas gestionadas en medios comerciales, fotografías que dan cuenta de todos los eventos institucionales, inserciones publicitarias, producción de vídeos y una enorme cantidad de contenidos difundidos en redes sociales, además de las campañas institucionales más importantes (#Admisión2022UdeC, #SerUdeC y #LoHacemosEnEquipo), lo que yo quisiera destacar es un logro conseguido por la coordinación de Comunicación Social que me parece fundamental: la consolidación de la identidad universitaria como una institución sensible a las causas sociales, respetuosa de las mayorías y de las minorías, tolerante con las diferencias, hospitalaria e incluyente, y unida como una familia. Como lo dijo la propia Vianey Amezcua, esto seguramente no habría sido posible sin el respaldo del rector Torres Ortiz, quien ha permitido la gestión de una comunicación social de manera abierta, siendo el propio rector un buen comunicador. Yo creo que una institución con identidad es una institución que difícilmente podría perder su rumbo y las claves que impulsan su propia misión. Por eso me ha parecido importante que la labor que hacen los medios de comunicación institucionales (la Radio Universitaria, El Comentario, las propias redes sociales) sea destacada también en este sentido pues son prioritariamente el rostro universitario tanto al interior como al exterior de nuestra casa de estudios, y la idea de estarlos renovando cada tanto tiempo, como se hizo hace poco con El Comentario, refleja esta necesidad también de poner al día esa identidad institucional. Entre más cambios haya para mejorar esta identidad, más se verá el compromiso de la universidad con toda su comunidad. Lo que se está haciendo desde Comunicación Social es, pues, clave para crear incluso una imagen y una percepción más allá de los límites de nuestro estado, que a la vez redunden en beneficios para la institución y su papel a nivel nacional, por eso veo como un enorme acierto el trabajo que se está llevando a cabo en este ámbito del quehacer universitario por parte de esta coordinación, y lo que he querido enfatizar así para ir un poco más allá de cifras y estadísticas que, aunque son parte del éxito comunicativo, no necesariamente son la razón de fondo del mismo. Pueden generarse dos millones de boletines, pero si estos no tienen el contenido adecuado y un público objetivo bien definido, de nada sirven. Aplaudo, pues, a la coordinadora Vianey Amezcua y a todo su equipo de colaboradores el trabajo realizado hasta ahora y ojalá que se siga trabajando con el mismo ímpetu y la misma estrategia en el futuro, pues la comunicación es siempre un ámbito que se tiene que estar renovando y regenerando según lo exijan las cambiantes circunstancias.