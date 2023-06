La Comisión de Quejas del INE no validó precampañas de actores políticos; TEPJF determinará si existe violación a la ley: Consejero Uuc-kib Espadas

*Participa en Foro #CoparmexUniendoMentes en el marco del 25° aniversario de COPARMEX Ciudad de México.

Colima, Col.- El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Uuc-kib Espadas Ancona aclaró que la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias tomada el día de ayer respecto a la denuncia de la presunta realización de actos anticipados de campaña por parte de actores políticos, no significó darle «luz verde» a estos eventos.

Explicó que se trata de asuntos de fondo que no le corresponde resolver a esta Comisión, sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El Tribunal será el que sí pueda resolver el fondo del asunto y, en consecuencia, sabremos si esto es una precampaña”, lo que dará certeza a todos los actores políticos sobre lo que va a ocurrir en este terreno.

El Consejero Espadas precisó que aunque no comparte la decisión de la Comisión, no significa que se le haya dado “luz verde” a estos actos.

Sin embargo, consideró que al adelantarse las campañas, “mete a la sociedad a un debate que constitucionalmente se decidió que no fuera sino hasta dentro de varios meses”.

Por ello, aseguró que más allá de si estos son o no son campañas electorales, la ley electoral se cumplirá y está garantizada la integridad de las elecciones 2024, al igual que todas las que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral (IFE), ha entregado por casi tres décadas.

Durante el Foro #CoparmexUniendoMentes, organizado en el marco de los 25 años de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Ciudad de México, Espadas Ancona dijo que el riesgo de un conflicto electoral no depende de la integridad en las elecciones.

“La falta de convicción de que sea en las urnas donde se dirima el poder hace que distintas fuerzas políticas sientan que lo que salió de las urnas no es lo que debió haber salido y que, en consecuencia, es ilegítimo, aunque sean votos reales. Ése, me parece que es el único nutriente posible hoy con este sistema electoral de un conflicto postelectoral”, indicó.

Al participar en el panel titulado La Democracia y Modernidad en riesgo, el Consejero del INE justificó que las instituciones electorales son “barrocas y costosas porque cada pequeño aspecto de los viejos fraudes electorales ha sido eliminado, se nos ha protegido de eso y hoy son imposibles”.

“Fuera del aparato del sistema electoral, las elecciones tienen garantías absolutas”, enfatizó. No obstante, hay problemas con el uso del dinero por parte de los actores políticos, señaló.

Irregularidades en materia de fiscalización se seguirán sancionando

Espadas Ancona mencionó que la capacidad de la autoridad electoral de vigilar el uso del dinero es muy superior hoy a lo que era antes, “pero sigue habiendo un problema con el dinero en efectivo que circula bajo el agua fuera de eventos que la autoridad pueda vigilar”.

Ésas, subrayó, son las nuevas fronteras de la legitimidad electoral, muchas de las cuales quedan totalmente fuera de lo que el árbitro puede vigilar. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE garantizó que las faltas detectadas y contabilizadas en esta materia, serán sancionadas como corresponde.

“Lo que este árbitro puede ofrecerle a la sociedad es que nunca más el aparato electoral, el Registro Federal de Electores, las urnas, las casillas mismas, ya nunca podrán –desde hace rato no lo son- y nunca más podrán ser utilizadas como el espacio donde se opera el fraude”, sostuvo Espadas ante la académica y ex Consejera del IFE, María Marván Laborde y el ex Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

El panel fue moderado por el Director Editorial de El Financiero Televisión, Guillermo Ortega Ruiz.