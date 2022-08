La ciudadanía requiere una respuesta puntual del caso de los aviadores: Martín Pinto

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El dirigente municipal del PRI, Martín Pinto Briceño, aclaró que la ciudadanía quiere una respuesta puntual al señalamiento hecha por la regidora Laura Montes sobre el caso de los presuntos aviadores de servicios públicos y criticó al contralor municipal Salvador Castañeda, por pedir a los medios de comunicación en conferencia de prensa que no le pregunten nada con relación al tema, “entonces qué querrá que le pregunten, ¿cómo está? o ¿Qué desayunó?”.

El líder priísta condenó la respuesta que dio Salvador Castañeda Meillón en torno a la denuncia pública que hizo la regidora Laura Montes, a quien acusó de hacer circo político y además se refirió a ella en tono violento y discriminatorio.

“Veo dos graves situaciones, primero, la forma en que se refiere a una regidora que no solo es mujer, es autoridad. A diferencia del funcionario en cuestión ella está ahí por encargo del pueblo, porque obtuvo votos, no por la simpatía del presidente, por tanto, decir que ni siquiera ella tiene por qué hacerle su trabajo, es lo mismo que decir que la gente no puede hacerlo, la diferencia es que Laura Montes sí está haciendo lo que le corresponde hacer como regidora y como presidenta de la comisión de hacienda, vigilar el uso de los recursos”.

Y añade: “la segunda es decir que hace un circo de esta denuncia para aprovecharse políticamente. Yo no sé si los funcionarios se sienten en un circo, y qué papel juegue cada uno ahí, pero hay que analizar las expresiones de esta administración, el contralor dice que es un circo y hace no mucho una regidora dijo que la gente hace show cuando pide algo en cabildo, lamentable que sea la forma en que califican a la sociedad y a alguien que está haciendo bien su trabajo”.

Martín Pinto dijo que luego del posicionamiento del contralor municipal, “quedó claro que el funcionario responsable de vigilar el uso de recursos sí ocupó que nuestra Regidora Priísta Laura Montes le hiciera el trabajo, porque él fue incapaz de identificar estas graves irregularidades, inició una investigación luego de la denuncia y en un acto cobarde en lugar de informar sobre ello, se va con todo contra la regidora”.

Enfatizó que como contralor, el funcionario pide a los involucrados que sean respetuosos del marco legal, pero en una rueda de prensa se hace acompañar de la oficial mayor que claramente es parte del proceso por ser la responsable del área de recursos humanos.