Existe disposición de atender petición de los sindicatos: Secretario de Gobernación

*Se tiene diferencia entre los involucrados pero se buscarán soluciones al respecto

Norma Osiris Moreno|CN COLIMANOTICIAS



Manzanillo, Col.- Durante la gira de trabajo en el puerto de Manzanillo, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, acompañado de la Gobernadora del Estado Indira vizcaíno Silva, señaló que existe disposición del gobierno y los ayuntamientos para atender la petición que presentan sus respectivos sindicatos.



Recibió la instrucción del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para reunirse con líderes sindicales del gobierno y municipios para coadyuvar en los temas que les competen, así como dialogar con las familias que fueron desalojadas en Campos.



En el tema de burócratas, detalló que existen unas diferencias entre sindicatos y ayuntamientos, pero su tarea será ir saldando ese diferencia, porque no puede haber de uno u otro lado un vencedor, los gobiernos están en toda su disposición de apoyar lo que se solicité.



Añadió que el incremento solicitado por los sindicatos no se puede dar, debido a una mala planeación o que no sé presupuesto en los recursos que se ejercerán en este 2022. Lo ideal es darle carpetazo a la situación y pensar en el siguiente año, debido a que un está por enviarse el paquete de egresos del 2023, dónde si cabría un incremento como el que solicitan los sindicatos.



Respecto al tema de la comunidad de Campos, mencionó que buscara el diálogo y llegar al mejor de los acuerdos para las familias afectadas.



Durante su estancia en el puerto Manzanillo, el Secretario de Gobierno atenderá a los líderes sindicales, trabajadores de la salud y por último a familias de Campos que fueron desalojadas de sus viviendas en el mes de junio.