Kate Middleton fue diagnosticada con cáncer

CN COLIMANOTICIAS

Reino Unido.- Kate Middleton ha sido diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia, reveló la Princesa de Gales este viernes.

Se enteró de su diagnóstico después de someterse a una “cirugía abdominal mayo” en enero en la Clínica de Londres, indicó. “La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, dijo Kate en una declaración grabada en video.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, añadió la madre de tres hijos.

La princesa no reveló contra qué tipo de cáncer está luchando.