Julio Urías no volverá a lanzar con los Dodgers en lo que resta de 2023

México.- Julio Urías, pitcher de Culiacán, Sinaloa, no volverá a lanzar con los Dodgers de Los Ángeles en lo que resta de 2023, luego de que fuera acusado de cometer violencia doméstica contra su pareja.

“Obviamente, no lanzará para nosotros este año y en cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos y es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación”, así lo confirmó Dave Roberts, manager de los Dodgers, en entrevista para el podcast The Show.

A principio del mes de septiembre, Julio Urías fue detenido por cargos de lesiones corporales hacia su pareja y después fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Tras un acuerdo con MLB y el sindicato, el 6 de septiembre de 2023, el pitcher mexicano fue puesto en licencia administrativa hasta nuevo aviso.

“Es una situación muy desafortunada”, agregó Dave Roberts.

Un jugador en licencia administrativa todavía cobra su salario, pero se elimina de la lista de un equipo.

Urías estuvo involucrado en un incidente en mayo de 2019 en el estacionamiento de un centro comercial en Beverly Hills, donde fue acusado de empujar a una mujer.

Si bien no fue procesado en ese momento, Julio Urías fue suspendido por 20 juegos por violar la política de violencia doméstica de la MLB.

