Insuficiente el 10% de candidaturas para grupos prioritarios: Jonás Larios Deniz

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para la activista y defensora de los derechos de la población LGBTIQ+, Jonás Larios Deniz, es insuficiente el 10 por ciento de candidaturas para grupos prioritarios que contempla la Reforma al Código Electoral del Estado.

Como es de recordarse, el 10% de candidaturas para grupos prioritarios fue aprobado por legisladores locales como parte de las reformas el Código Electoral del Estado de Colima, que regirá el proceso electoral 2023-2024, se tiene que repartir en 3 sectores de la población, por lo tanto es insuficiente.

Larios Deniz aclaró, que si bien no se cumplieron las expectativas, este es el primer paso y se seguirá trabajando.

“Es el 10% para población indígena, personas con discapacidad y para población LGBTIQ+, es insuficiente, pero es el primer paso”.

Dijo que lo que sigue es trabajar con los diferentes partidos políticos para poder garantizar la correcta distribución de las candidaturas y de los espacios que estarán en juego en la próxima contienda electoral.

De igual manera, resaltó la importancia de que todos los partidos políticos revisen sus plataformas políticas.

“Porque no es un secreto que no nos han considerado, en este caso, como población LGBTIQ+, no hay una política para mujeres trans, no la hay en ningún partido”.

Con dicha reforma al Código Electoral del Estado tendrán que visibilizar, no solo en candidatura, que sí es importante, sino también en la representación de la agenda de acciones de gobierno para el próximo trienio y sexenio, indicó.