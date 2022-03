Instituto Colimense del Hombre realiza acciones para erradicar el machismo en la entidad: Romero Corona

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Asociación Instituto Colimense del Hombre (ICH), reconoció que en Coima el machismo está muy arraigado y es un proceso que se debe ir trabajando.

De acuerdo al presidente de dicha asociación civil, César Romero Corona, realizan charlas dirigidas a varones donde se insiste en la importancia de bajarle al machismo.

“No hay necesidad de llegar a la violencia intrafamiliar para imponerse, se puede hablar y llegar a acuerdos y en estar en armonía todos y todas”.

Romero Corona respaldó la propuesta del Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) Griselda Álvarez de que desde la Secretaría de Educación y Cultura se trabaje en programas para desde las escuelas ayudar a los índices de violencia contra las mujeres.

El titular del ICH expuso que es bueno hacer conciencia en el alumnado para que de alguna forma, en caso de violencia intrafamiliar, no repitan los patrones de conducta que se generan en sus casas.

“Creo que verdaderamente hay que trabajar en el hombre, que es el que violenta, para que no siga violentando”.

Argumentó que el trabajo lo realizan, pero necesitan infraestructura y presupuesto, ya que al ser Asociación Civil no tienen recurso como el que cuenta el Instituto de la Mujer a nivel federal, estatal y municipal.

“Por eso vamos lento, pero no dejamos de poner nuestro granito de arena”.

INSTITUTO COLIMENSE DEL HOMBRE MANEJA 4 RUBROS

Expuso que dentro de los trabajos que realizan son distintos rubros, tales como el banco de alimentos; formación educativa, en la que los hombres que no tengan preparación se canalizamos con centros educativos del estado.

Así también se trabaja con pláticas de valores y prevención de enfermedades, esto a manera coordinada con la Secretaría de Salud y autoridades en la materia de los 3 órdenes de gobierno.

“La capacitación acerca de los valores en los hombres, eso nos ayuda a irle bajando al machismo y verdaderamente hacer conciencia en el hombre para que en la familia no se viva violencia y que los hijos no sean perjudicados y los hijos no sigan repitiendo los patrones de conducta”.

Refirió que el ICH nace por la necesidad de que verdaderamente haya apoyo para todas las personas, ya que al hombre se le excluye de apoyos que existen.

“Hay apoyos para las mujeres, para los adultos mayores, para los jóvenes, para los niños, pero no se había escuchado un apoyo para el hombre, para el jefe de familia. Ahí surge esa necesidad, decir por qué el hombre está excluido, porque no hay alguien que se preocupe por ellos”.

Argumentó que los varones también tienen necesidades y ahí surge la idea de apoyarlos, ya que algunos como jefes de familia tienen que salir adelante y en ocasiones no tiene el trabajo, ni tienen la capacitación para hacerlo y necesitan el apoyo.