Insiste la diputada de Morena en que se sancione al dirigente del PES por Violencia Política de Género

*Promueve recurso ante la Sala Regional Toluca del TEPJF para controvertir la Resolución Definitiva aprobada por el Pleno de este Tribunal Electoral.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La diputada de Morena en la Sexagésima Legislatura Local, Kathia Zared Castillo Hernández, no quedó conforme con el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado sobre su demanda de Procedimiento Especial Sancionador en contra de Marcos Santana Montes, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario Colima, al declarar la “inexistencia de hechos constitutivos de violencia política en razón de género” en contra de este dirigente partidista e impugnó dicho resolutivo ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A través de su página oficial de internet y en cédula de publicación, el Tribunal Electoral del Estado da a conocer que la ex diputada del PES y ahora legisladora por Morena, Kathia Zared Castillo Hernández, presentó in escrito mediante el que “impugna” el Resolución Definitiva dictada dentro del Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente PES-03/2023, aprobada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en sesión pública del 27 de junio de 2023.

Dicha impugnación fue presentada ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para controvertir la Resolución Definitiva aprobada por el Pleno de este Tribunal Electoral, en el Procedimiento Especial Sancionador expediente PES-03/2023, mediante el cual se declaró la inexistencia de los hechos imputados al ciudadano Marcos Santana Montes, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario Colima, “como presuntamente constitutivos de violencia política en razón de género”.

Es de mencionar que el pasado 27 de junio, el TEE Colima dictaminó como “Inexistentes” los actos reclamados por la ex diputada del PES, pues no aportó pruebas; ahora, no conforme con el resolutivo del TEE Colima la legisladora, ahora de Morena, insiste en su demanda e impugnó ante la Sala Regional del TEPJF.