Informe Presidencial IV: AMLO

Sociedad de la información

Por Alfonso Polanco Terríquez

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llega a su Cuarto Informe de Gobierno con una inflación cercana al nueve por ciento, con una alta inseguridad, con muchas promesas pero nada cumplido, desde que fuera candidato, así como las generadas ya como encargado de su propia administración, por ejemplo: el avión presidencial no se ha vendido, el ejército no regresó a sus cuarteles, no hay verdad sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapán, no bajó la gasolina, incluso ayer primero de septiembre en la entidad las gasolinas subieron los precios de todos los combustibles, pese a culpar a los sexenios pasados no hay presidentes enjuiciados, incluso el más cercano fue exonerado por el propio, Ejecutivo Federal.

Llega a su Tercer Informe de Gobierno sin cumplir el que los mexicanos contemos con un sistema de salud como el de Dinamarca, citado por él, el crecimiento es por debajo de sus antecesores, no hay menos pobreza, incluso podemos decir que muchos de la clase media fueron a parar ya a los sectores vulnerables; la refinería dos bocas no funciona, incluso durante la semana el Presidente México anunció que se va a tener que invertir más, los analistas citan que esta construcción en este año se está llevando el 98 por ciento de lo que asigna a Bienestar.

La corrupción aspecto toral que denigra a la política mexicana no disminuyó sino al revés aumentó. Ahora si no hay un control sobre el crimen organizado. Primero enaltece a las fuerzas castrenses y luego las denigra con el caso de Ayotzinapán. Las universidades prometidas están inconclusas, con carreras no aptas para el nuevo milenio. Nuestro crecimiento anual del PIB es del menos dos por ciento, en tanto Baxico pronostica que creceremos solamente durante todo el 2023, el 1.6 por ciento. En este año Banxico tuvo en dos ocasiones que aumentar la tasa de interés en 75 puntos, hecho que no había sucedido desde el 2008.

El anunció presidencial de la creación del INSABI-IMSS, dicen los expertos que es un fraude, ya que la seguridad social está contemplada desde la Constitución de 1857, garantizada por la Carta Magna por lo que Avila Camacho en 1943 creará el IMSS, institución sostenida por los patrones, a diferencia del ISSSTE que son los empleados quienes dan las aportaciones. Así que este nuevo instituto viene no solo a vulnerar al IMSS sino principalmente a la clase trabajadora del Seguro Social. El 44 por ciento de la población se encuentra en la pobreza, en el 2018 con Peña Nieto solamente era el 41 %.

32 millones de personas se encuentran laborando de manera informal, sin prestaciones, ni seguridad social, incluso hay empresas que contratan personal de manera informal y el Gobierno Federal no dice nada. El Kilo de tortilla aumentó en promedio de seis a ocho pesos en menos de un año a nivel nacional. El precio del huevo en este año aumentó entre 18 y 24 pesos dependiendo la región de México. el gas se ha incrementado durante toda la gestión de López Obrador. de igual forma sucedió con la energía eléctrica. La cebolla, la papa, la naranja, la piña, se han incrementado de manera estratosférica.

Su logro más importante de López Obrador es reconocer la ayuda a las personas de la Tercera Edad. El aumento a los salarios mínimos pero situación que no fue respetada ni por gobernadores, ni por alcaldes, como en el caso de Colima, pero nos deja hasta el momento frases para la historia y recordarlo como: Yo tengo otros datos; No es mi fuerte la venganza; Nunca un Presidente había sido tan atacado como ahora; Decir a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan; Tengo miedo pero no soy cobarde (tomado de Expansión Política).

Otro logro de Ándres Manuel es haber acabado con la oposición, hecho histórico que le permitirá a su partido ganar las próximas elecciones en el 2024 de manera fácil y contundente, pero sobre todo acabo con la clase media y con miles de jóvenes a aspirar a una mejor posición de manera digna, por sí solos. El Presidente de México llegó a su IV Informe de Gobierno con la satisfacción de haber acabado con la esperanza de miles de mexicanos de que Morena fuera distinto al PAN, PRI y PRD.

Para despedirme. Mucho de lo narrado, el Presidente de México lo estuvo adelantado en sus mañaneras, el Informe ya solo es un acto protocolario y de exhibicionismo político. En realidad no dijo nada nuevo en su IV Informe de Gobierno. Lo que tanto temor tenía López Obrador se va a convertir en realidad, ser juzgado como el peor Presidente de México. El PRI tardó más de siete décadas junto con el PAN en ser aborrecido por la población, Morena logró lo anterior en tiempo corto inédito, a nivel nacional en tres año y en la entidad en diez meses. Nos vemos en otra entrega.