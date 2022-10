Informan logros las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Pedagogía

*En Ciencias Políticas y sociales destaca la realización de la Cátedra JICA, en la que participan seis profesores japoneses y 6 mexicanos y 94 estudiantes de la Universidad de Colima y de otras instituciones mexicanas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Las facultades de Ciencias Políticas y de Pedagogía, se sumaron esta semana a la jornada de informes que realiza la Universidad de Colima como parte de la rendición anual de cuentas.

En un primer momento, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Dra. María Elena Romero Ortiz, dio a conocer que tienen una matrícula escolar de 308 estudiantes, 291 de ellos en las licenciaturas de Administración Pública y Ciencia Política y en Relaciones Internacionales y 17 en el Doctorado en Ciencias Sociales; “actualmente, el 100 por ciento de la matrícula de licenciatura es atendida en programas educativos reconocidos por su calidad a nivel nacional, mientras que el doctorado es reconocido en el Sistema Nacional de Posgrados para el periodo 2022-2023, esto es, que nuestros estudiantes cuentan con beca CONACYT”.

Durante este año, los estudiantes realizaron 51 actividades extracurriculares, entre talleres, seminarios, conferencias, jornadas de divulgación, semanas culturales y clubes estudiantiles.

En cuanto a movilidad, 10 estudiantes de Relaciones Internacionales realizan una estancia presencial, cuatro de ellos en la Trent University, la Mount Royal University y la University of Regina en Canadá; cuatro más en España, en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante y Universidad de León, y dos más en la Ewha Womans University y la Chonnam National University, en Corea del Sur, además de los estudiantes que participaron en el programa DELFÍN y en movilidad virtual.

De los Profesores de Tiempo Completo del plantel, el 50% forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. De los profesores por hora, tres de ellos cuentan con SNI, uno en Nivel Candidato, otro en Nivel 1 y uno más en Nivel 2.

En cuanto a la movilidad docente, muchas de las actividades se mantienen en línea y se registraron cinco estancias presenciales: asistencia a la Sociedad Coreana de Geografía en Seúl, Corea del Sur, a la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la sede de Ginebra, Suiza; a la Universidad Torcuatto Di Tella, en Buenos Aires, Argentina; a la 49th International MEXTESOL Convention 2022, “Changing perspectives: Embracing a new generation in ELT”, y a la Universidad de Granada, España, para presentar un análisis sobre el desempeño de la actual presidencia de México.

En este periodo se realizó la difusión de 15 productos de docentes y estudiantes de doctorado del plantel, que incluyen artículos, capítulos de libros, cápsulas informativas, ponencias y avances de proyectos. Además, recibieron capacitación en sus áreas de conocimiento, así como en perspectiva de género, competencia digital y emocional, cultural y de inclusión.

Es de destacar, dijo la directora del plantel, que se comenzó con la evaluación de las dos licenciaturas, además de que la facultad fue distinguida por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno del Japón para ser sede de la Cátedra JICA, en la que participan seis profesores japoneses y 6 mexicanos y 94 estudiantes de la Universidad de Colima y de otras instituciones mexicanas.

Por otra parte, el maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, director de la Facultad de Pedagogía, compartió que el plantel cuenta con 329 estudiantes distribuidos en licenciatura y posgrado. El programa de la licenciatura en Pedagogía, dijo, está acreditado por el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación y esperan el dictamen de reevaluación; ésta sería la tercera reacreditación. En cuanto a la maestría en Innovación Educativa, es reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y se espera su ingreso al Sistema Nacional de Posgrados del Conacyt.

El cuerpo académico está integrado por 36 docentes y tres cuerpos académicos, quienes han generado podcasts, capítulos de libro y productos radiofónicos. En cuanto a capacitación, se realizaron 30 actividades de actividades disciplinares y se le dio seguimiento al programa “Entender,” para fortalecer las actividades de atención de estudiantes neurodiversos. En educación continua con estudiantes, se realizaron 28 actividades entre presentaciones de libros, cursos, talleres de género, de inclusión y hábitos saludables, entre otros.

La Facultad de Pedagogía mantiene cuatro proyectos de vinculación con el sector público y empresarial: El Programa de Apoyo a Tareas Escolares y Reforzamiento del Aprendizaje (PATERA), que atendió a estudiantes de primaria con la participación activa de 70 estudiantes de tercer semestre. Por primera vez se abrió el servicio de LUDOTECA, espacio en el que se atiende a 15 niñas y niños de edades de entre 5 y 7 años en áreas como lectura, pensamiento lógico-matemático, así como medioambiente y sostenibilidad.

Las prácticas pedagógicas de formación de recursos humanos son un vínculo con el sector productivo, comentó, ya que a través de ellas se impulsa al estudiantado a identificar necesidades de capacitación en empresas. En esta ocasión se realizó el acercamiento a 16 espacios a través de estas prácticas, algunos de ellos fueron: Sears, Eléctrica Bazán, Frutería Zárate, Multimarcas, Cervecería “Dos puntos” y Tatanka Wéstern.

En este año, dijo el director, “realizamos el registro como Centro Evaluador de la Entidad de Certificación y Evaluación de la UdeC, acreditado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)”, con ello se constituyen como centro evaluador; es decir, “abre la posibilidad de brindar una alternativa a nuestro estudiantado, así como egresadas(os), para complementar su formación y lograr un diferenciador en su perfil profesional”.

Además, mediante el convenio con el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima “Profesor Gregorio Torres Quintero” (ISENCO), la Universidad Pedagógica Nacional (Campus Colima) y la Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Pedagogía, realizaron el acercamiento para trabajar en actividades conjuntas relacionadas con los procesos formativos de profesionales de la educación, esto es, la integración de una base de datos con las líneas de trabajo, además de plantear el diseño del seminario interinstitucional de formación docente.

Este año, finalizó Paul Ceja, realizaron siete actividades académicas internacionales con la participación de países como Colombia, España, Estados Unidos, Chile y Brasil, como clases espejo y movilidades académicas presenciales y virtuales.

Luego de que la directora y el director de estos planteles rindieran su informe, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño pidió a los profesores y estudiantes poner más empeño en las titulaciones, “porque no sirve invertir cuatro, cinco años en una formación sin titularse, pues muchas de las opciones de trabajo requieren un título; entonces, no titularse no es una buena opción”.

También felicitó a los integrantes de los planteles por trabajar arduamente desde sus casas, en modalidad en línea, y por sobreponerse a las adversidades que ha traído este año.