Indira lleva ‘Mi ColiBeca para Empezar’ a casi 3,800 estudiantes de VdeÁ, este miércoles

* En este municipio, más de 12 mil alumnas y alumnos de preescolares y primarias públicas recibirán este apoyo económico, con inversión superior a 14.6 mdp. *Gobernadora de Colima informó a madres, padres y personas tutoras que acompañaron al estudiantado, sobre Operación Salud Colima Tamizaje, estrategia dirigida a educación básica.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Un total de 3 mil 749 estudiantes de nivel preescolar y primaria de 23 escuelas públicas ubicadas en Villa de Álvarez, reciben este miércoles ‘Mi ColiBeca para Empezar’, por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, con lo que se avanza en la distribución de este apoyo económico que sólo en este municipio recibirán más de 12 mil alumnas y alumnos, con una inversión de 14 millones 640 mil pesos.

“Esta beca es un recordatorio de que ustedes son lo más importante que tenemos, que los queremos muchísimo, en sus casas, en Colima, en todo México; que queremos de corazón que alcancen todos sus sueños y se conviertan en buenas personas y para eso van a contar con el apoyo de las personas adultas que les aman, pero también de este gobierno y de esta gobernadora”, dijo Indira en el primero de los cinco eventos programados este miércoles.

La mandataria estatal explicó que esta nueva vertiente de ColiBecas surgió por dos razones: en primer lugar, para atender la petición constante de becas para nivel básico por parte de las personas; “y la segunda porque hemos asumido que es la educación una de las principales estrategias o áreas que vamos a impulsar desde este gobierno estatal”.

Puntualizó que ‘Mi ColiBeca para Empezar’ llegará a más de 60 mil niñas y niños de todo el estado de Colima, con inversión de más de 130 millones de pesos y con el cual, cada estudiante recibe 400 pesos bimestrales, los cinco bimestres que acuden a la escuela al año, lo que equivale a 2 mil pesos anuales.

“Lo que busca es, sí ser un pequeño apoyo en la economía familiar; pero, sobre todo, asegurarnos de que a nuestras niñas y niños no les falte nada para ir a la escuela; nada de que un niño o niña ya no pudo entrar a deportes porque no hubo para comprarle tenis, nada de que un niño o niña no llevó su material porque no le pudieron comprar la cartulina o los colores, para eso va a servir esta beca”, dijo.

OPERACIÓN SALUD COLIMA TAMIZAJE

La gobernadora de Colima aprovechó la presencia de madres, padres y personas tutoras, para informarles sobre Operación Salud Colima Tamizaje, nueva estrategia del Gobierno del Estado que consiste en registrar peso, talla y medidas, así como realizar estudios gratuitos de sangre a estudiantes de preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas, siempre y cuando las y los primeros firmen previamente la autorización correspondiente.

“Pretendemos con este estudio, identificar si nuestros hijos e hijas están en óptimo estado de salud, si hay algo que tengamos que atender (…), entonces los vamos a dirigir con el Sector Salud, para dar seguimiento específicamente a nuestros hijos e hijas y si ustedes están de acuerdo, cada año haríamos este estudio para ir viendo cómo evolucionan y tener certeza de que están bien de salud”, explicó Indira.

En la primera entrega, Vizcaíno Silva estuvo acompañada del secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González; la encargada del despacho de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, Zalia María Gutiérrez Verduzco; la coordinadora estatal de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad del Gobierno de México, Karen Judith Jurado Escamilla; y por el regidor villalvarense Guillermo Toscano Reyes; así como Valeria, estudiante de la primaria ‘Heliodoro Silva Palacio’.