Indira en la antesala del poder/ Federación de Sindicatos a favor de la reforma del TAE/A propósito de las declaraciones de Arnaz

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Aun no gobierna y ya se ven la fuerza de las acciones previas, el trabajo de los Foros de participación de la ciudadanía para que las y los colimenses formen parte de la construcción del Plan Estatal de Desarrollo, pues Indira Vizcaíno un día sí y al otro también genera las noticias más importantes en la entidad, trae la agenda política y aun sin haber asumido el poder ejecutivo en el estado, su organización, disciplina, trabajo y constancia, han resaltado y la gente cree que ya gobierna y no señores, ella se está preparando para gobernar, pero ante la ausencia de un liderazgo en casa de gobierno, la imagen y el trabajo de Indira Vizcaíno sobresale.

Si con estas acciones previas se ha preparado par gobernar no me quiero imaginar del orden que veremos en la primera etapa de su gobierno y en la elección de sus colaboradores está el indicador más importante, ella tendrá un equipo 100 por ciento leal a los principio de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde lo ha anunciado la gobernadora electa Indira Vizcaíno, tomará las decisiones más importante para beneficio de las y los colimenses, ya que gobernará para todos los pobladores del estado; con esto se inicia un parteaguas en la historia política del estado de Colima, y a un mes de que tome posesión Indira Vizcaíno sabe perfectamente que tiene grandes retos, un reloj caminando y la promesa de no fallarles a los colimenses.

FEDERACIÓN DE SINDICATOS A FAVOR DE LA REFORMA DEL TAE, mientras que algunos líderes se muestran apabullados por la reforma que realizara el Congreso saliente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, donde se modificó el artículo 79 y pasa a ser un tribunal unitario, otros se muestran a favor de dichas medidas.

Al respecto la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima está de acuerdo en que se haya reformado la Ley de Trabajadores, recién modificada por el Congreso local.

Audelino Flores Jurado y arropado por 10 Sindicatos que integra la Federación, dijo que la modificación al Artículo con respecto al TAE no es afectación a derecho de trabajadores: “Porque al formarse un tribunal unitario donde habrá un juez y proyectistas que en forma más expedita resuelva los asuntos de trabajadores” además dijo que hay juicios que tardaban mucho tiempo en resolverse, hasta seis años y de representantes jurídicos que cobraban cifras estratosféricas para representar a los trabajadores. En el caso de los retrasos de laudos las sentencias afectaban al erario público por pagar altas cifras y al trabajador por el tiempo de espera.

Y es que amable lector, lectora, porqué defender a una figura que no siempre favoreció el derecho de los trabajadores, sino que al contrario, estaban al servicio de unos cuántos y si no entonces que alguien me explique ¿Por qué se permitió que los trabajadores llegaran a este punto del impago, en donde tuvo que intervenir el gobierno federal para pagar salarios que se les adeudaban a los trabajadores? ¿Cuántos funcionarios y líderes de sindicatos estarán involucrados en este caótico asunto? ¿Cuántos más en el pasado fueron serviles al gobierno actual, como es el caso de Martín Flores Castañeda, entre otros? No señores ex líderes, no funcionarios corruptos, la ley se respeta y se necesita de un Tribunal más eficiente en el que no exista un solo amo y señor de los laudos. Bien por la reforma y ya veremos los resultados en la primera parte de la administración de gobierno entrante.

Ex presidente de España Arnaz muestra su ignorancia sobre las culturas precolombina, la historia y el significado del perdón histórico.

Tiene Razón ex presidente de España José María Aznar López, ignorantes como usted fueron los que conquistaron América, nos mandaron la peor escoria en los barcos, gente presidiaria, sin valores, ni respeto por la vida, gente que mató a los indígenas no por qué se estuvieran rebelando, sino por qué no entendían su dialecto y vinieron a saquear lo que ustedes creyeron tesoros.

Gente estúpida y simplona como usted llegó a las Américas en 1942, sin ningún pudor violaron mujeres y niñas, mataron a sus padres y hermanos que intentaron defenderlas.

Bestias de dos pies con un cerebro español diminuto y muy limitado, se espantaron de los sacrificios humanos en honor a los Dioses, pero esclavizaron a nuestra raza, mataron a quién quería proteger el verdadero tesoro, y no me refiero al oro, piedras preciosas y otros metales, me refiero a los códices, a los edificios, a las inscripciones en sus muros, a los monumentos, a todo rasgo cultural de nuestra historia y arte precolombino.

Tiene razón, los nombres del presidente y el mío son de origen español, le recuerdo que era una orden que todos los nombrarán María y José, ¡Qué irónico no, como su nombre! y por las violaciones, los concubinatos obligados, nuestras mujeres engendraron hijos mestizos, no teníamos opciones, ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis antecesores. Yo tengo un nombre indígena *Mayahuel* del cual me siento muy orgullosa, y tengo un nombre español que omito y repudio leerlo en mis documentos, en mis credenciales, no me gusta que me nombren así, por qué ese nombre español, es resultado de esa fusión obligada, de esa brutal conquista en la que miles de indígenas fueron masacrados con crueldad y sadismo bajo cualquier pretexto.

¿Cuál fue su herencia? Labio leporino, lepra, viruela, gonorrea, gripe y deformidades genéricas, entre un listado de perturbaciones mentales que sus colonizadores evidenciaron. Esos son los que devastaron nuestra tierra y masacraron a nuestra gente.

Unos murieron por atreverse a defender a su pueblo, otros por defender a sus mujeres, otros por proteger nuestros códices y templos, aquellos que fueron destruidos por ignorantes como usted que no saben apreciar la cultura, la historia, ni el arte.

Desborda su ignorancia, se nota que le soplaron los nombres de nuestras culturas de América prehispánica, pues sitúa a los Aztecas, Mayas e Incas en una sola región.

Le informo que fueron grandes imperios, no como su reino de juguete, que mantiene el pueblo de España sin recibir un aporte cultural ni histórico, o dígame ¿Cuál es el esfuerzo que realizaron los Reyes para gobernar un pueblo? ¿Para diseñar una forma de organización cultural, política y económica en la antigüedad? Nuestros ancestros eran hombres sabios de ciencia y ustedes colgaban y quemaban a quienes se atrevían a indagar más allá de lo que decía una ley basada en un Dios controlador y vengativo.

Bueno está por demás decir que no tuvieron la inteligencia para descubrir «Las Indias» fue un italiano, un genovés de nombre Cristóforo Colombo, mejor conocido como Cristóbal Colón, también le adaptaron el nombre para cubrir su ignorancia.

Bueno está de más decir que fueron la corona que siempre sobrevivió apenitas, no son Reino Unido, no son Francia, Arabia Saudita, Bélgica, Catar, Australia, Dinamarca, Japón, Camboya, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Suecia, Tailandia, entre otras coronas y países que comprenden el perdón histórico.

Los vimos en los pasados juegos olímpicos, los vemos en el trabajo que nadie quiere hacer en su tierra, bueno, hasta en el fútbol hay raza latinoamericana.

Debería darle vergüenza expresarse así de mi México, de mi cultura, de mi raza indígena, de mi gente y del único presidente que tuvo agallas para decirle su precio a los abusos históricos hecho a los pueblos indígenas antes de la aberrante Conquista Española.

Usted es como el llorón de Hernando Cortéz que parecía niña abrazado en el árbol de la noche triste.

¿Cómo identificamos a los españoles en el mundo? Fácil, a través de chistes hechos de gallegos.

Qué bueno que el Papá si reconociera los excesos de la Iglesia Católica y pidiera perdón, el padre Quino y muchos frailes se rebelaron y defendieron a nuestros indígenas y un cura con sangre española nos libertó de la esclavitud de la corona española, se llama Miguel Hidalgo y Costilla, por si no le soplaron el nombre.

Cuando hable de mis ancestros véase a un espejo, lave su horrenda cara, lávese la boca y trague un puño de sal antes de decir tantas estupideces.

Viva México

Viva la libertad

Viva el perdón

In Mexicayoyeliztli Aik Ixpolioux

«La mexicanidad jamás perecerá»

Náhuatl