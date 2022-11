Indira cumple un año al frente del Gobierno de Colima; destaca avance en equilibrio financiero, programas sociales y pago de nómina a personal

* Gobernadora aseguró que la prioridad de su administración es garantizar el salario de las y los trabajadores, maestras y maestros, policías, etc.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, consideró que al cumplir #1AñoDeLaTransformación al frente del Poder Ejecutivo estatal, se está avanzando en el equilibrio financiero, hay logros en salud y programas sociales en educación, y ahorros por casi 500 millones de pesos en servicios personales; se ha cumplido con las nóminas al personal del gobierno, magisterio y policías, gracias a la disciplina en el manejo de las finanzas, a pesar de ser un año muy complejo por la crisis económica y el sismo magnitud 7.7 del 19 de septiembre.

Dijo que ha sido un año con altas y bajas, con dificultades financieras con que inició esta administración estatal, que llevaron a hacer reajustes y buscar el apoyo del Gobierno de México con adelanto de participaciones; “a un año, estamos avanzando en el equilibrio financiero; todavía nos hace falta mucho; la verdad es que recibimos una situación muy compleja, pero hemos avanzado de manera significativa” y consideró que su administración mantendrá esa ruta de absoluta y estrecha austeridad para 2023.

En materia de seguridad recordó lo que sucedió a principios de este año; no era algo que estuviera a la vista o fuera predecible; “aunque tuvimos meses muy complicados, de manera gradual se ha podido mantener una contención y una ligera tendencia a la baja; sé que no es suficiente y que tenemos todavía mucho más por hacer, pero confío en que con la colaboración de ayuntamientos, instituciones federales y todo el compromiso que tienen las diferentes dependencias del estado, vamos a salir adelante”, indicó.

Vizcaíno Silva subrayó el terremoto del 19 de septiembre que tampoco esperábamos; “es decir, hemos tenido un primer año de gobierno en el que ha pasado de todo: crisis financiera, sismo, etc. sin embargo, el sismo es una muestra más de que cuando estamos unidas y unidos, podemos salir adelante de las adversidades; estoy convencida que cualquier reto que se nos ponga en frente, en la medida que las y los colimenses tengamos en el centro el bienestar de las personas, vamos a lograr salir adelante”.

DISCIPLINA PARA EQUILIBRIO FINANCIERO

Sobre el Paquete Económico que se entregó al Congreso del Estado, dijo que tiene una tendencia similar a este 2022, manteniendo ahorros específicos en temas de servicios personales para generar el equilibrio financiero, manteniendo recursos específicos para los programas sociales dirigidos para la educación; “insisto en que invertir en la educación y en salud, es prevenir y para nosotros es fundamental”.

Estimó que 2023 no será un año fácil; “pero si con disciplina este año hemos logrado salir adelante, estoy convencida que el próximo año también lo lograremos y para muestra lo que estamos viviendo en este momento; ya estamos arrancando el penúltimo mes del año y vamos cumpliendo con las nóminas de las y los trabajadores, del magisterio y policías: les aumentamos el sueldo a la policía después de que el año pasado no tuvieron incrementos. El año pasado, a estas alturas, ya tenían los trabajadores cuatro meses sin cobrar», dijo Indira, quien agregó que la prioridad de su gobierno es garantizar el salario de todo el personal.

Sobre el fin de año, la gobernadora se dijo convencida que vamos a tener buen cierre; “no es un tema sencillo porque hacia el cierre de año se ven complicaciones por todos los ajustes que durante el año se fueron haciendo a la baja, el IEPS, que se subsidió y eso nos representó menos participaciones o cobros que nos llegaron que no teníamos previstos, de adeudos de la administración pasada, por temas de no entero de impuestos como ISR, que este año fueron casi mil millones de pesos que nos descontaron y no lo teníamos en el radar. Todos los esfuerzos están puestos en que tengamos un buen cierre, en que podamos garantizar el salario de las y los trabajadores y que con eso podamos dar el salto al 2023”.